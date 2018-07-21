Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner servetini böyle kazanıyor!

Milyar dolarlık kozmetik endüstrisi 20'li yaşlarında bu işe adım atan kadınların eline geçmiş durumda. Kylie Jenner, Rihanna, Rosie Huntington-Whiteley ve Gigi Hadid'in önünde durabilmek imkansız... İDİL DEMİREL Geçtiğimiz hafta dünyanın en prestijli haber dergilerinden Forbes, En Çok Kazanan Ünlüler Listesi'ni açıkladı. Listenin üçüncü sırasında 1997 doğumlu Kylie Jenner yer aldı. Bir yılda 166.5 milyon dolar kazanan Jenner, Beyonce'yi bile geride bırakıp 100 kişilik listenin üçüncü sırasına oturdu. Kısa süre içinde 1 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un en genç milyarderi olmasına kesin gözüyle bakılan Jenner'ın bu noktaya gelmesini sağlayansa ne TV programı, ne marka işbirlikleri oldu. Jenner da 445 milyar dolarlık kozmetik endüstrisine el atmasıyla banka hesabı büyüyen genç kadınlar arasına girdi. DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİ Kozmetik, kadınlar için her zaman en çok takip edilen, en çok para harcanan alanlardan biri. Ancak 1940'larda kendi şirketini kuran Estee Lauder'ın yakaladığı başarıyı yakalamak ya da 1990'larda işini kuran Bobbi Brown gibi dünyaca tanınmak eskiden çok nadirdi. Bu endüstri L'Oreal gibi dev kozmetik firmaları ve modaevlerinin kozmetik koleksiyonları arasında bölünmüştü. Oysa bu endüstride başarılı olmanın dinamikleri çoktan değişti. Bu da özellikle arkasında şöhret ve sosyal medya gücü olan kadınların 20'lerinde milyar dolarlık şirketlere ya da kozmetik koleksiyonlarına sahip olmasının yolunu açtı. LABORATUVARLA BAŞLAYIN Forbes, 'Dünyanın dört bir yanında kozmetik laboratuvarları var. Ünlüyseniz uzmanlarla kendi adınıza ürünler hazırlayabilirsiniz. Ambalajı bir başka firmaya, lojistiği bir başkasına delege edebilirsiniz. Medya gücünüzü kullanarak ürünü pazarlamak. Ya da bunun yerine dünyaca ünlü dev firmalar zaten genç nesli yanlarına çekmek için ünlülerle kapsül koleksiyonlar yapma ya da iş birlikleri hazırlama yoluna gidiyor' diye yazdı. Yeni süreçte Kylie Jenner kadar başarılı olan üç isim daha var.