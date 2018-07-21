Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner servetini böyle kazanıyor!

DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİ

Kozmetik, kadınlar için her zaman en çok takip edilen, en çok para harcanan alanlardan biri. Ancak 1940'larda kendi şirketini kuran Estee Lauder'ın yakaladığı başarıyı yakalamak ya da 1990'larda işini kuran Bobbi Brown gibi dünyaca tanınmak eskiden çok nadirdi.