Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?

Saçlar, kadınların en güzel süsü. Saçlarınız bakımlıysa makyaj yapmanıza bile gerek kalmadan rahatlıkla dışarı çıkabilirsiniz. Ne yaparsam yapayım saçlarım bir türlü istediğim gibi olmuyor! diyorsanız, ünlülerin saçlarından ilham almalısınız. İşte saçlarıyla dikkat çeken ünlüler... ANNA LYNNE Saçlarına her hafta hindistan cevizi yağı sürüyor. Bir saat bekletip kimyasalı azaltılmış şampuanla yıkıyor. ANNA SOPHİA BEYONCE Saçları için doğal yağlar ve E Vitamini ile birlikte sıcak yağ karışımı yapıyor ve saç ısıtıcı şapkanın içinde bekletiyor. Saçlar için daha az zarar veren sülfatsız şampuanlardan kullanıyor BLAC CHYNA Saçlarını her zaman soğuk suyla yıkıyor. Bu yöntemin dökülmeyi engellediğini düşünüyor. BLAKE LİVELY Saç rengini sık sık değiştiriyor. Boyanın zararlarından korunmak içinse her ay düzenli olarak profesyonel bakım yaptırıyor. BRİTTANY O'GRADY Saçlarının parlak ve canlı görünmesinin sırrını argan yağına borçlu olduğunu söylüyor.