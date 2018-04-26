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Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?

Giriş Tarihi: 26.04.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 10:52
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Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?
Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?

Saçlar, kadınların en güzel süsü. Saçlarınız bakımlıysa makyaj yapmanıza bile gerek kalmadan rahatlıkla dışarı çıkabilirsiniz. "Ne yaparsam yapayım saçlarım bir türlü istediğim gibi olmuyor!" diyorsanız, ndan ilham almalısınız. İşte saçlarıyla dikkat çeken ünlüler...

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Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?
Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?

ANNA LYNNE

Saçlarına her hafta hindistan cevizi yağı sürüyor. Bir saat bekletip kimyasalı azaltılmış şampuanla yıkıyor.

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Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?
Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?

ANNA SOPHİA

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Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?
Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?

BEYONCE

Saçları için doğal yağlar ve E Vitamini ile birlikte sıcak yağ karışımı yapıyor ve saç ısıtıcı şapkanın içinde bekletiyor. Saçlar için daha az zarar veren sülfatsız şampuanlardan kullanıyor

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Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?
Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?

BLAC CHYNA

Saçlarını her zaman soğuk suyla yıkıyor. Bu yöntemin dökülmeyi engellediğini düşünüyor.

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Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?
Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?

BLAKE LİVELY

Saç rengini sık sık değiştiriyor. Boyanın zararlarından korunmak içinse her ay düzenli olarak profesyonel bakım yaptırıyor.

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Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?
Dünyanın en güzel saçlarına sahip ünlüler, nasıl bakım yapıyorlar?

BRİTTANY O'GRADY

Saçlarının parlak ve canlı görünmesinin sırrını argan yağına borçlu olduğunu söylüyor.

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