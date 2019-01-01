Düşes'in öyle bir sırrı var ki... Üç doğumun ardından da...

Dünyanın özel hayatı en çok merak edilen ünlüsü olan Kate Middleton'ı üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten birkaç saat sonra hastanenin kapısı önünde gördünüz. Kırmızı elbisesi ve kucağında bebeğiyle objektifere gülümseyen Middleton'ın, yeni doğum yapan her annede olduğu gibi belirgin bir karnı vardı.