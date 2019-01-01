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'in öyle bir sırrı var ki... Üç doğumun ardından da...

Giriş Tarihi: 01.01.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 10:54
Düşes'in öyle bir sırrı var ki... Üç doğumun ardından da...

Dünyanın özel hayatı en çok merak edilen ünlüsü olan 'ı üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten birkaç saat sonra hastanenin kapısı önünde gördünüz. Kırmızı elbisesi ve kucağında bebeğiyle objektifere gülümseyen Middleton'ın, yeni doğum yapan her annede olduğu gibi belirgin bir karnı vardı.

Düşes'in öyle bir sırrı var ki... Üç doğumun ardından da...

Ama bu, muhtemelen Middleton'ı eğer bir daha doğum yapmazsa böyle tombul bir şekilde son görüşünüz olacak. Çünkü Middleton, hamilelik kilolarını verme konusunda Hollywood ünlülerini bile kıskandıracak bir kadın.

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Düşes'in öyle bir sırrı var ki... Üç doğumun ardından da...
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Düşes'in öyle bir sırrı var ki... Üç doğumun ardından da...
Düşes'in öyle bir sırrı var ki... Üç doğumun ardından da...
Düşes'in öyle bir sırrı var ki... Üç doğumun ardından da...
Düşes'in öyle bir sırrı var ki... Üç doğumun ardından da...
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