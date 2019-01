Her şey teknolojiye meraklı üç gencin kurduğu bir WhatsApp grubuyla başladı. Onlar bu grup sayesinde meraklarını paylaştılar, ortak noktalarını buldular. Şimdi ise 17 kişilik takım, dünyanın en prestijli robot yarışmasına katılmaya hak kazandı. Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 17 kız öğrenci, 24-27 Mart tarihleri arasında New York'ta düzenlenecek uluslararası temalı robot yarışması olan First Robotics Competition (FRC)'a katılacak. Bu yılın teması Deep Space, yani uzay. Yarışmaya katılan 37 takım arasından Techtolia takımı olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek tek amaçları.