Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt...

Brad Pitt, birçok ünlü isimle aşk yaşadı ve medyanın ilgi odağı oldu. Fakat ilişkilerinde yaşadığı değişimler ve fotoğrafları yeniden incelendiğinde ortaya başka bir gerçek çıktı... Brad Pitt ve hayatına giren kadınlar arasındaki bu bağlantı şaşırttı! Her dönemin popüler ismi Brad Pitt, son dönemde eski eşi Angelina Jolie ile yaşadığı boşanma sürecinden farklı bir şekilde gündemimize girdi. Kız arkadaşları ile birlikte olduğu dönemdeki imajıyla adeta onlara uyumu dikkatli gözlerden kaçmadı. Bu yalnızca medyanın dikkati değil elbette; eski nişanlısı Gwyneth Paltrow da bu konu hakkında yıllar sonra konuşanlar arasında yer alıyor. Paltrow, 2006 yılında Daily Express gazetesinde yayımlanan bir haberin yıllar sonra bir blogger tarafından tekrar paylaşıldığını görünce yorum yapmaktan kendini alamadı. Bu haberin tekrar gündeme gelmesi üzerine Paltrow, 'Kız arkadaşına benzemeyi seven adam' cümlesine; 'Ya da biz ona benzemeyi seviyoruz, kabul edelim' şeklinde bir yorum yazdı. 46 yaşındaki Paltrow ile 55 yaşındaki Pitt, 1994 yılında çekilen Se7en filminin setinde tanıştı ve 1996 yılında nişanlandı.