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  • Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt...

Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer ...

, birçok ünlü isimle aşk yaşadı ve medyanın ilgi odağı oldu. Fakat ilişkilerinde yaşadığı değişimler ve fotoğrafları yeniden incelendiğinde ortaya başka bir gerçek çıktı...

Giriş Tarihi: 18.02.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 15:34
Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt...

ve hayatına giren kadınlar arasındaki bu bağlantı şaşırttı!

Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt...

Her dönemin popüler ismi , son dönemde eski eşi Angelina Jolie ile yaşadığı boşanma sürecinden farklı bir şekilde gündemimize girdi.

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Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt...

Kız arkadaşları ile birlikte olduğu dönemdeki imajıyla adeta onlara uyumu dikkatli gözlerden kaçmadı.

Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt...

Bu yalnızca medyanın dikkati değil elbette; eski nişanlısı Gwyneth Paltrow da bu konu hakkında yıllar sonra konuşanlar arasında yer alıyor.

Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt...

Paltrow, 2006 yılında Daily Express gazetesinde yayımlanan bir haberin yıllar sonra bir blogger tarafından tekrar paylaşıldığını görünce yorum yapmaktan kendini alamadı.

Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt...

Bu haberin tekrar gündeme gelmesi üzerine Paltrow, "Kız arkadaşına benzemeyi seven adam" cümlesine; "Ya da biz ona benzemeyi seviyoruz, kabul edelim" şeklinde bir yorum yazdı.

Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt...

46 yaşındaki Paltrow ile 55 yaşındaki Pitt, 1994 yılında çekilen Se7en filminin setinde tanıştı ve 1996 yılında nişanlandı.

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