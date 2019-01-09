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  • Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt sevgililerine...

Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer sevgililerine...

, birçok ünlü isimle aşk yaşadı ve medyanın ilgi odağı oldu. Fakat ilişkilerinde yaşadığı değişimler ve fotoğrafları yeniden incelendiğinde ortaya başka bir gerçek çıktı...

Giriş Tarihi: 09.01.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 10:08
Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt sevgililerine...

ve hayatına giren kadınlar arasındaki bu bağlantı şaşırttı!

Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt sevgililerine...

Her dönemin popüler ismi , son dönemde eski eşi ile yaşadığı boşanma sürecinden farklı bir şekilde gündemimize girdi. .

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Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt sevgililerine...

Kız arkadaşları ile birlikte olduğu dönemdeki imajıyla adeta onlara uyumu dikkatli gözlerden kaçmadı.

Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt sevgililerine...

Bu yalnızca medyanın dikkati değil elbette; eski nişanlısı da bu konu hakkında yıllar sonra konuşanlar arasında yer alıyor..

Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt sevgililerine...

Paltrow, 2006 yılında Daily Express gazetesinde yayımlanan bir haberin yıllar sonra bir blogger tarafından tekrar paylaşıldığını görünce yorum yapmaktan kendini alamadı..

Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt sevgililerine...

Bu haberin tekrar gündeme gelmesi üzerine Paltrow, "Kız arkadaşına benzemeyi seven adam" cümlesine; "Ya da biz ona benzemeyi seviyoruz, kabul edelim" şeklinde bir yorum yazdı..

Eski aşkından yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Brad Pitt sevgililerine...

46 yaşındaki Paltrow ile 55 yaşındaki Pitt, 1994 yılında çekilen Se7en filminin setinde tanıştı ve 1996 yılında nişanlandı..

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