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Eski lerinizin yeni görünmesi için ipuçları

Giriş Tarihi: 16.10.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 16:10
Eski kıyafetlerinizin yeni görünmesi için ipuçları

Çok sevdiğiniz modası geçmiş bir inizi yeniden kullanmak istiyorsunuz fakat ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu haberimizi mutlaka okuyun. Eski moda kıyafetlerinizin, yeni görünmesini sağlayacak ufak ipuçlarını sizin için paylaştık. Eğer hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanırsanız ortaya harika ürünler çıkacaktır. İşte eski kıyafetlerinizin yeni görünmesi sağlayacak ipuçları...

GÖMLEĞİNİZİ YENİDEN TASARLAYIN

Çok fazla giydiğiniz bir gömleğiniz varsa ve değiştirmek istiyorsanız, gömleğinizin ön kısımlarına ve manşetlerine bir şeyler ekleyebilirsiniz. Bunun için farklı renklerde ve boyutlarda kurdeleler almak yeterli olacaktır.

Eski kıyafetlerinizin yeni görünmesi için ipuçları

ESKİ KOTLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Kot pantolonlar çok uzun yıllar kullanılan ve hem yazın hem de kışın giyilebilen lerdir. Oldukça sade bir kıyafet olduğu için her tür üst ve ayakkabı ile kombin yapılabilir. İstediğiniz gibi değiştirerek yırtılmış ve rengi solmuş kot pantolonlarınızı yeniden kullanabilirsiniz İster renkli taşlar kullanın, isterseniz de pantolonunuzu keserek şorta çevirin.

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Eski kıyafetlerinizin yeni görünmesi için ipuçları

KIYAFETLERİNİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRİN

Eğer rengi solmuş, lekelenmiş ve üzerine farklı renkler çıkmış beyaz bir tişörtünüz varsa bu yöntem sizin için idealdir. Bu yöntemi kumaş boyası ile yapabilirsiniz.

Eski kıyafetlerinizin yeni görünmesi için ipuçları

ESKİ BİR TİŞÖRTÜ BAŞTAN YARATIN

Artık giymediğiniz bir tişörtünüzü değiştirmek istiyorsanız, ona tüylü bir cep ve renkli taşlarla yeni bir dokunuş katabilirsiniz.

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