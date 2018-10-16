Eski kıyafetlerinizin yeni görünmesi için ipuçları

Çok sevdiğiniz modası geçmiş bir kıyafetinizi yeniden kullanmak istiyorsunuz fakat ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu haberimizi mutlaka okuyun. Eski moda kıyafetlerinizin, yeni görünmesini sağlayacak ufak ipuçlarını sizin için paylaştık. Eğer hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanırsanız ortaya harika ürünler çıkacaktır. İşte eski kıyafetlerinizin yeni görünmesi sağlayacak ipuçları...

GÖMLEĞİNİZİ YENİDEN TASARLAYIN



Çok fazla giydiğiniz bir gömleğiniz varsa ve değiştirmek istiyorsanız, gömleğinizin ön kısımlarına ve manşetlerine bir şeyler ekleyebilirsiniz. Bunun için farklı renklerde ve boyutlarda kurdeleler almak yeterli olacaktır.