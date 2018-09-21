Evde kolayca sivilce maskesi yapmak için neler gerekli?

İnsanı hayata küstüren ve fondötene sürükleyen bir oluşum sivilce. Geçsin diye dualar ettiğimiz, kimi zamansa sıkmadan duramadığımız bu cilt sorunu için artık sayısız çözüm önerisi var. Özellikle evde, doğal yollarla yapılabilen maskeler en çok tercih edilen yöntemlerinden. Eğer hala sivilcelerinizle mücadele ediyorsanız işte size evde sivilce maskesi hazırlayabilmeniz için gereken malzemeler. 1. LİMON Evde yapılan cilt bakımlarının en temel malzemesi olan limon sivilce maskesinde de karşımıza çıkıyor ve mikrop kırıcı, yatıştırıcı etkisini sivilceler üzerinde de gösteriyor. 2.SALATALIK Yoğurt ve salatalık karışımı özellikle yaz akşamı yemeklerinin yanına daha çok yakışsa da sivilcelerin giderilmesinde de büyük bir etkiye sahip. 3.YULAF VE BAL Yulafın faydaları saymakla bitmiyordu ki cilde olan faydaları da ortaya çıktı, tam oldu. Birer çay kaşığı yulaf ve bal, dilerseniz bir çay kaşığı da yoğurt ekleyerek muhteşem bir maske elde edebilirsiniz. 4.ÇAY AĞACI YAĞI Özellikle sırtta çıkan sivilcelere uygulanan bu maskede yapmanız gereken tek şey bir bardak su içerisine 2-3 damla çay ağacı yağı ekleyip pamuk yardımıyla sırtınıza sürmek. 5.ÇİLEK Kokusuyla herkesi kendine hayran bırakan çilek sivilcelerin bir diğer büyük düşmanı. Dilerseniz birkaç çileği ezip üzerine biraz yoğurt ekleyerek muhteşem bir maske ya da ara öğün elde edebilirsiniz. 6.YUMURTA AKI Yumurta akının içerisinde bulunan proteinler yüz için de oldukça faydalı. Bir yumurtanın akına 2 kaşık bal ve birkaç damla limon ekleyerek hem sivilcelerden kurtulun hem de yumuşak bir cilt kazanın.