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Evde kolayca sivilce si yapmak için neler gerekli?

Giriş Tarihi: 21.09.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 17:31
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Evde kolayca sivilce si yapmak için neler gerekli?
Evde kolayca sivilce maskesi yapmak için neler gerekli?

İnsanı hayata küstüren ve fondötene sürükleyen bir oluşum sivilce. Geçsin diye dualar ettiğimiz, kimi zamansa sıkmadan duramadığımız bu cilt sorunu için artık sayısız çözüm önerisi var. Özellikle evde, doğal yollarla yapılabilen ler en çok tercih edilen yöntemlerinden. Eğer hala sivilcelerinizle mücadele ediyorsanız işte size evde sivilce maskesi hazırlayabilmeniz için gereken malzemeler.

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Evde kolayca sivilce si yapmak için neler gerekli?
Evde kolayca sivilce maskesi yapmak için neler gerekli?

1. LİMON

Evde yapılan cilt bakımlarının en temel malzemesi olan limon sivilce sinde de karşımıza çıkıyor ve mikrop kırıcı, yatıştırıcı etkisini sivilceler üzerinde de gösteriyor.

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Evde kolayca sivilce si yapmak için neler gerekli?
Evde kolayca sivilce maskesi yapmak için neler gerekli?

2.SALATALIK

Yoğurt ve salatalık karışımı özellikle yaz akşamı yemeklerinin yanına daha çok yakışsa da sivilcelerin giderilmesinde de büyük bir etkiye sahip.

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Evde kolayca sivilce si yapmak için neler gerekli?
Evde kolayca sivilce maskesi yapmak için neler gerekli?

3.YULAF VE BAL

Yulafın faydaları saymakla bitmiyordu ki cilde olan faydaları da ortaya çıktı, tam oldu. Birer çay kaşığı yulaf ve bal, dilerseniz bir çay kaşığı da yoğurt ekleyerek muhteşem bir elde edebilirsiniz.

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Evde kolayca sivilce si yapmak için neler gerekli?
Evde kolayca sivilce maskesi yapmak için neler gerekli?

4.ÇAY AĞACI YAĞI

Özellikle sırtta çıkan sivilcelere uygulanan bu de yapmanız gereken tek şey bir bardak su içerisine 2-3 damla çay ağacı yağı ekleyip pamuk yardımıyla sırtınıza sürmek.

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Evde kolayca sivilce si yapmak için neler gerekli?
Evde kolayca sivilce maskesi yapmak için neler gerekli?

5.ÇİLEK

Kokusuyla herkesi kendine hayran bırakan çilek sivilcelerin bir diğer büyük düşmanı. Dilerseniz birkaç çileği ezip üzerine biraz yoğurt ekleyerek muhteşem bir ya da ara öğün elde edebilirsiniz.

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Evde kolayca sivilce si yapmak için neler gerekli?
Evde kolayca sivilce maskesi yapmak için neler gerekli?

6.YUMURTA AKI

Yumurta akının içerisinde bulunan proteinler yüz için de oldukça faydalı. Bir yumurtanın akına 2 kaşık bal ve birkaç damla limon ekleyerek hem sivilcelerden kurtulun hem de yumuşak bir cilt kazanın.

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