Evde uygulayacağınız bu yöntemle diş taşlarından kurtulun!

Diş temizliği sağlığımız için çok önemli bir etkendir. Günlük bakımı iyi yapılarak doktorların tavsiye ettiği bir şekilde fırçalama işleminin yapılması gerekir. Diş taşı temizliği ise günümüzde birçok kişinin yaptırdığı bir bakımdır. Peki diş taşlarından evimizde kendimiz kolay yöntemlerle kurtulabilir miyiz? Bu sorunun cevabı evet. Öyleyse bu yöntemlerden bazılarını gelin birlikte öğrenelim... LİMON VE NANE YAĞI İLE DİŞ TAŞI TEDAVİSİ Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın. BİBERİYE VE NANE İLE TARTAR TEDAVİSİ Bu iki maddeyi su ile karıştırın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Sadece sıvı alın ve ağzınızı iyice yıkayın. ALOE VERA JEL VE GLİSERİN KULLANIN Aloe Vera Jel, Gliserini, sodyum bikarbonat, sıkılmış limon ve biraz su. Karıştırın ve her gün yıkayın ve tartar kaybolduğunu gördüğünüzde haftada bir veya iki keze düşürün. LİMON İLE DİŞ TAŞI TEMİZLEME Normal fırçalama sonrası biraz limon suyuna batırın. Fırçayı hafif hareketlerle dişlerinize sürtün ve ılık su ile durulayın. Bir hafta içinde dişleriniz daha beyaz olacak! HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI DİŞ TAŞI TEDAVİSİ Bazı hindistancevizi yağı sıvılaşıncaya kadar eritin ve bakterileri ağzından çıkarmak için bir gargara olarak kullanın. PORTAKAL KABUĞU Kabuğu doğrudan dişlerinize sürtün ve birkaç dakika gibi bırakın. Ardından su ile durulayın. Kabuklar ağzındaki mikroorganizmaları öldürecek.