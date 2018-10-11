Evde yapabileceğiniz 6 makyaj malzemesi

RİMEL

Yapması zormuş gibi görünse de aslında son derece kolay olan bu makyaj malzemesi için ihtiyacınız olan ilk şey boş ve temiz bir rimel kabı. İhtiyacınız olan diğer şeyler ise 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 çay kaşığı E vitamini yağı ve yarım çay kaşığı soya. Bu malzemelerin hepsini benmari usulü eritip karıştırın daha sonra içine 3 çorba kaşığı aloe vera ekleyin homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Rimele siyah rengini vermek için içine 1 tane aktif kömür kapsülü ekleyin.