Fazla kilolarından farklı yöntemlerle kurtulan ünlüler!

Seren Serengil bundan kısa süre önceye kadar balık etliydi. Ama gerek sağlık sorunları gerekse kilolu hallerinden sıkılması onu yeni Seren olmaya itti. Mide ameliyatı olan Seren Serengil kilolarından kurtuldu. Sıkı bir diyet ve sporla da süper bir görünüme kavuştu. Son olarak 'O Hayat Benim' dizisinde Nuran karakterinde izlediğimiz Yeşim Ceren Bozoğlu, bu projesi için 50 kilo almış ve bambaşka bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Yeşim Ceren Bozoğlu, dizisi bittikten sonra bu proje için aldığı 50 kiloyu verdi ve bambaşka bir görüntüye kavuştu. Ancak kilolarından diyetle kurtulamayan Bozoğlu son dönemin ünlüler arasında da hızla yayılan trendlerinden ameliyat masasına yatmayı tercih etti. Yeşim Ceren Bozoğlu onlarca kiloyu verdikten sonra yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. 43 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali şoke etti. Takipçileri oyuncuya 'Bu sen misin?' demeden edemedi EMEL MÜFTÜOĞLU Şarkıcı Emel Müftüoğlu 80 kiloya çıkınca 1.5 yıl önce modaya uyup mide küçültme ameliyatı olmuştu. Geçen gün Etiler Akmerkez'de alışverişe çıkan Emel Müftüoğlu incecik görünüyordu. 30 kilo verdiği söylenen Emel Müftüoğlu, 'Yemeğe anormal düşkün biriydim. Şimdi çok sevdiğim tatlılar bile bana zehir gibi geliyor. Şekerle tüm bağımı kestim' dedi.