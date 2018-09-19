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büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...

Giriş Tarihi: 19.09.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 10:19
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büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...
Fillerle büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...

Fransa'daki modern hayattan sıkılıp Afrika'ya yerleşen fotoğrafçı çiftin, ormanda doğan, 9 yaşına kadar hayvanların arasında büyüyen kızları Tippi, büyüdü. İşte o küçük kızın şimdiki hali...

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büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...
Fillerle büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...

Degre ailesi jip, kamera, fotoğraf makinesi gibi eşyalardan oluşan tüm mal varlıklarıyla yedi yıl Güney Afrika'da dolaşıp durmuş.

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büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...
Fillerle büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...

Özellikle de Namibya, Güney Afrika'da ve Bostwana sınırındaki uçsuz bucaksız Kalahari Çölü'nde.

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büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...
Fillerle büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...

Tippi'nin en yakın arkadaşları ise devekuşu, abi dediği 30 yaşındaki fil Abu, birlikte öğlen uykusuna yattığı yavru leopar olur.

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büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...
Fillerle büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...

Ancak Tippi'nin Afrika'daki yaşamı, okul çağına gelince sonra eriyor.

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büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...
Fillerle büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...

Tippi, Paris'e taşındıktan sonra modern hayata bir süre ayak uyduramıyor.

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büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...
Fillerle büyümüştü şimdiki hali inanılmaz...

Okula gidemiyor ve eve özel bir öğretmen geliyor.

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