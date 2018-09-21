Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10 pırlantası

Büyüklükleri ve ışıltılarıyla göz kamaştıran dünyanın en eşsiz pırlantaları, genellikle açık artırma usulüyle milyonlarca dolara satılıyor. İşte dünyanın en özel ve eşsiz olarak kabul edilen pırlantaları… 1.PEMBE YILDIZ Tarihin en pahalı pırlantası 2013 yılında Cenevre'de Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede 83 milyon dolara satıldı; elmasın büyüklüğü 59,60 karat. 2. WITTELSBACH- GRAFF Christie's tarafından 2008 yılında düzenlenen açık artırmada 24, 3 milyon dolara satıldı; elmasın büyüklüğü 31,06 karat. 3. OPPENHEİMER BLUE 2016 yılında Christie's müzayedesinde 57,5 milyon dolara alıcı buldu; elmasın büyüklüğü 35,56 karat. 4. BLUE MOON OF JOSEPHINE 12,03 karatlık bu mavi pırlanta Hong Kong'lu bir zengin tarafından 2015 yılında Cenevre'de 48,4 milyon dolara satın alındı. 5. THE GRAFF PINK Bu pembe pırlanta 2010 yılında Cenevre'de Sotheby's'de 46 milyon dolara satıldı; elmasın büyüklüğü 24,78 karat. 6. THE PINK Bu pembe pırlanta 2010 yılında Christie's tarafından Cenevre'de 39,3 milyon dolara satıldı; elmasın büyüklüğü 34,65 karat.