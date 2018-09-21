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Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10

Giriş Tarihi: 21.09.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 17:45
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Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10
Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10 pırlantası

Büyüklükleri ve ışıltılarıyla göz kamaştıran dünyanın en eşsiz ları, genellikle açık artırma usulüyle milyonlarca dolara satılıyor. İşte dünyanın en özel ve eşsiz olarak kabul edilen pırlantaları…

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Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10
Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10 pırlantası

1.PEMBE YILDIZ

Tarihin en pahalı sı 2013 yılında Cenevre'de Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede 83 milyon dolara satıldı; elmasın büyüklüğü 59,60 karat.

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Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10
Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10 pırlantası

2. WITTELSBACH- GRAFF

Christie's tarafından 2008 yılında düzenlenen açık artırmada 24, 3 milyon dolara satıldı; elmasın büyüklüğü 31,06 karat.

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Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10
Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10 pırlantası

3. OPPENHEİMER BLUE

2016 yılında Christie's müzayedesinde 57,5 milyon dolara alıcı buldu; elmasın büyüklüğü 35,56 karat.

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Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10
Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10 pırlantası

4. BLUE MOON OF JOSEPHINE

12,03 karatlık bu mavi Hong Kong'lu bir zengin tarafından 2015 yılında Cenevre'de 48,4 milyon dolara satın alındı.

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Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10
Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10 pırlantası

5. THE GRAFF PINK

Bu pembe 2010 yılında Cenevre'de Sotheby's'de 46 milyon dolara satıldı; elmasın büyüklüğü 24,78 karat.

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Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10
Fiyat etiketleriyle dudak uçuklatan dünyanın en özel 10 pırlantası

6. THE PINK

Bu pembe 2010 yılında Christie's tarafından Cenevre'de 39,3 milyon dolara satıldı; elmasın büyüklüğü 34,65 karat.

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