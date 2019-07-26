Floral esintili yaz şıklığını ünlülerle keşfedin! İşte ünlülerin dikkat çeken kombinleri

Yazın gelmesiyle beraber ortaya çıkan floral desenler yerini korumaya devam ediyor. Son zamanlarda hem rahatlığı hem de şıklığıyla sıkça tercih edilen floral desenli elbiseler ünlülerin de gözdesi durumunda. Çeşit çeşit ayakkabı ve aksesuarlarla kombin yapabileceğiniz floral desenli elbiseleri ünlülerin kombiniyle keşfedin. İşte dikkat çeken görüntülülerle ünlülerin floral desenli elbise kombinleri...