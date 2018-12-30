Geçen 32 yıl onu ne hale getirdi...

Tom Cruise ise geçip giden yıllara rağmen neredeyse hiç değişmemiş... Ancak Tom Cruise'un kendisine şöhret yoluna açan Top Gun filmindeki partneri Kelly McGillis'e yıllar malesef acımadı... Geçip giden yıllara meydan okuyan Tom Cruise bir kez daha herkesi şaşırttı. Kendisine şöhret yolunu açan Top Gun filminin ikincisi için kamera karşısına geçen Cruise'un aradan geçen 32 yıl içinde neredeyse hiç değişmemiş olduğu görüldü. Bu durum, Cruise'u sosyal medyanın gündeminde de ilk sıralara taşıdı. 1986 yılında ilk Top Gun filmi çekildiğinde 24 yaşında olan Tom Cruise, şu an 56 yaşında. Ama görünüşe bakılırsa birkaç küçük değişiklik dışında geçip gireh 32 yıl onu hiç etkilememiş gibi. Kendisine iyi baktığı, spor yapıp sağlıklı beslendiği hatta kozmetik cerrahinin nimetlerinden de yararlandığı bilinen Cruise'un yıllara meydan okuyan görüntüsü sosyal medyada da olay oldu. Cruise ilk filmde kendisinden 5 yaş büyük olan 1957 doğumlu Kelly McGillis ile başrolü paylaşmıştı. Bugün 61 yaşında olan McGillis'in geçirdiği fiziksel değişime rağmen Cruise'un zamanın en ufak bir izini bile taşımaması esprili yorumlara yol açtı.