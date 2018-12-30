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Geçen 32 yıl onu ne hale getirdi...

ise geçip giden yıllara rağmen neredeyse hiç değişmemiş... Ancak Tom Cruise'un kendisine şöhret yoluna açan Top Gun filmindeki partneri 'e yıllar malesef acımadı...

Giriş Tarihi: 30.12.2018 16:24 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 16:35
Geçen 32 yıl onu ne hale getirdi...

Geçip giden yıllara meydan okuyan bir kez daha herkesi şaşırttı.

Geçen 32 yıl onu ne hale getirdi...

Kendisine şöhret yolunu açan Top Gun filminin ikincisi için kamera karşısına geçen Cruise'un aradan geçen 32 yıl içinde neredeyse hiç değişmemiş olduğu görüldü.

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Geçen 32 yıl onu ne hale getirdi...

Bu durum, Cruise'u sosyal medyanın gündeminde de ilk sıralara taşıdı.

Geçen 32 yıl onu ne hale getirdi...

1986 yılında ilk Top Gun filmi çekildiğinde 24 yaşında olan , şu an 56 yaşında. Ama görünüşe bakılırsa birkaç küçük değişiklik dışında geçip gireh 32 yıl onu hiç etkilememiş gibi.

Geçen 32 yıl onu ne hale getirdi...

Kendisine iyi baktığı, spor yapıp sağlıklı beslendiği hatta kozmetik cerrahinin nimetlerinden de yararlandığı bilinen Cruise'un yıllara meydan okuyan görüntüsü sosyal medyada da olay oldu.

Geçen 32 yıl onu ne hale getirdi...

Cruise ilk filmde kendisinden 5 yaş büyük olan 1957 doğumlu ile başrolü paylaşmıştı.

Geçen 32 yıl onu ne hale getirdi...

Bugün 61 yaşında olan McGillis'in geçirdiği fiziksel değişime rağmen Cruise'un zamanın en ufak bir izini bile taşımaması esprili yorumlara yol açtı.

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