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Genç kız kilo verdi görenler tanıyamadı!

Çocukluğundan beri kilo problemleri olan genç kadın, sonunda amacına ulaştı ve şimdi çok farklı bir görünüme kavuştu.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 10:35
Genç kız kilo verdi görenler tanıyamadı!
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Genç kız kilo verdi görenler tanıyamadı!

ABD'nin California eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki , uzun süre ile mücadele etti.

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Genç kız kilo verdi görenler tanıyamadı!

25 yaşındaki 'a 8 yaşındayken hipotiroid teşhisi konuldu.

Genç kız kilo verdi görenler tanıyamadı!

Çok ağır bir metabolizmaya sahip olan Desiree, 135 kiloya kadar çıktı ve sağlık sorunları arttı.

Genç kız kilo verdi görenler tanıyamadı!

Desiree o günler için "Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum. Arkadaşlarımla aynı diyetleri yapıyor aynı spor salonlarına gidiyordum ama olmuyordu" dedi.

Genç kız kilo verdi görenler tanıyamadı!

Bunun üzerine bir karar vermek zorunda olan Desiree, gastrik bypass ameliyatı olmayı kafasına koydu.

Genç kız kilo verdi görenler tanıyamadı!

Desiree, 29 Aralık 2017'de 24 yaşında ameliyat masasına yattı.

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