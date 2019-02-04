Genç kız kilo verdi görenler tanıyamadı!

Çocukluğundan beri kilo problemleri olan genç kadın, sonunda amacına ulaştı ve şimdi çok farklı bir görünüme kavuştu. ABD'nin California eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Desiree Mize, uzun süre obezite ile mücadele etti. 25 yaşındaki Desiree Mize'a 8 yaşındayken hipotiroid teşhisi konuldu. Çok ağır bir metabolizmaya sahip olan Desiree, 135 kiloya kadar çıktı ve sağlık sorunları arttı. Desiree o günler için 'Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum. Arkadaşlarımla aynı diyetleri yapıyor aynı spor salonlarına gidiyordum ama olmuyordu' dedi. Bunun üzerine bir karar vermek zorunda olan Desiree, gastrik bypass ameliyatı olmayı kafasına koydu. Desiree, 29 Aralık 2017'de 24 yaşında ameliyat masasına yattı.