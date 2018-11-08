Günde 1 yemek kaşığı ile kanserden korunun!

KANSERDEN KORUYAN 9 MUCİZE YİYECEK
Düzenli bir şekilde bu gıdaları tüketerek kanser hastalığına karşı bağışıklık güçlendirebilir, kanser hücrelerini öldürebilirsiniz! İşte elimizin altındaki deva yiyecekler...
AHUDUDU
Vücuttaki toksin maddeleri dışarı atar, kanı temizler. Vücuda dinçlik verir. Ateş düşürücü etkisi nedeniyle ateşli hastalıklarda faydalıdır. Romatizma, nıkris, kansızlık ve verem hastalıklarına karşı yararlıdır. İdrar söktürücü özelliğiyle kabızlığı giderir.
Olgunlaşmış, taze ahududu bol miktarda A vitamini barındırır ve çok faydalıdır. Dokuları sıkılaştırıcı ve güçlendirici etkisi vardır.