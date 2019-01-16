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Hamileliği boyunca yasak!

Kraliyet ailesinin gelenekleri gereği 'ın uyması gereken birçok kural bulunuyor. Bu kuralların çoğunu es geçse de döneminde uyması gereken sıkı kurallar var. İşte o kurallar...

Giriş Tarihi: 16.01.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 10:13
Hamileliği boyunca yasak!

Kraliyet ailesinin gelenekleri gereği uyması gereken birçok kural bulunuyor. Bu kuralların çoğunu es geçse de döneminde uyması gereken sıkı kurallar var. İşte o kurallar...

Hamileliği boyunca yasak!

MİDE BULANTISI VE KUSMASI ÇOK OLURSA TÜM DÜNYA BUNU BİLMEK ZORUNDA

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Hamileliği boyunca yasak!

elbette ki her kadın için kolay geçmiyor. Kate Middleton, üç hamileliğinde de epey zorluk yaşamıştı. Bulantısı ve kusması çok fazla olmuştu. Bunu da tüm dünya duymuştu.

Hamileliği boyunca yasak!

RAHAT AYAKKABILAR YASAK

Hamileliği boyunca yasak!

Her zaman giyim, kuşama ve dış görünüşe önem veren kraliyet ailesinin, bu konuda taviz vermiyor. Fakat bu kuralı çoğu kez çiğnedi.

Hamileliği boyunca yasak!

RAHAT KIYAFETLER YASAK

Hamileliği boyunca yasak!

Kraliyet gelini her zaman şık olmak zorunda.

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