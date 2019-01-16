Hamileliği boyunca yasak!

Kraliyet ailesinin gelenekleri gereği Meghan Markle'ın uyması gereken birçok kural bulunuyor. Bu kuralların çoğunu es geçse de hamilelik döneminde uyması gereken sıkı kurallar var. İşte o kurallar... Kraliyet ailesinin gelenekleri gereği Meghan Markle uyması gereken birçok kural bulunuyor. Bu kuralların çoğunu es geçse de hamilelik döneminde uyması gereken sıkı kurallar var. İşte o kurallar... MİDE BULANTISI VE KUSMASI ÇOK OLURSA TÜM DÜNYA BUNU BİLMEK ZORUNDA Hamilelik elbette ki her kadın için kolay geçmiyor. Kate Middleton, üç hamileliğinde de epey zorluk yaşamıştı. Bulantısı ve kusması çok fazla olmuştu. Bunu da tüm dünya duymuştu. RAHAT AYAKKABILAR YASAK Her zaman giyim, kuşama ve dış görünüşe önem veren kraliyet ailesinin, bu konuda taviz vermiyor. Fakat Meghan Markle bu kuralı çoğu kez çiğnedi. RAHAT KIYAFETLER YASAK Kraliyet gelini her zaman şık olmak zorunda.