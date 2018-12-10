Hastalıkları şansları oldu... Şimdi dünya markaları peşlerinden koşuyor!

Dünyada eşine zor rastlanan farklı hastalıklarla dünyaya geldiler. Küçük yaşlarda çektikleri sıkıntılar bir anda şansları oldu. Şimdi ünlü birer mankenler ve dünya markalarını peşlerinden koşturuyorlar... ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Sara Geurts, Ehlers - Danlos sendromundan muzdarip. 27 yaşındaki Sara Geurts'ın vücudu hastalığı yüzünden kırışıklıklar içinde. Ehlers - Danlos sendromu, vücudun kolajen üretimini engelliyor ve bu durum da cildin normalden daha çabuk bir şekilde kırışmasına yol açıyor. Hastalığını umursamayan genç kadın, modellik yaparak, adeta Ehlers - Danlos sendromuna meydan okuyor. Kendi gibi dünyanın güzellik algısını değiştiren model Winnie Harlow vitiligo hastalığı yüzünden oluşan cilt lekeleriyle ünlü olmuştu.