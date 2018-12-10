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Hastalıkları şansları oldu... Şimdi dünya markaları peşlerinden koşuyor!

Giriş Tarihi: 10.12.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 09:47
Hastalıkları şansları oldu... Şimdi dünya markaları peşlerinden koşuyor!

Dünyada eşine zor rastlanan farklı hastalıklarla dünyaya geldiler. Küçük yaşlarda çektikleri sıkıntılar bir anda şansları oldu. Şimdi ünlü birer mankenler ve dünya markalarını peşlerinden koşturuyorlar...

Hastalıkları şansları oldu... Şimdi dünya markaları peşlerinden koşuyor!

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Sara Geurts, Ehlers - Danlos sendromundan muzdarip.

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Hastalıkları şansları oldu... Şimdi dünya markaları peşlerinden koşuyor!

27 yaşındaki Sara Geurts'ın vücudu hastalığı yüzünden kırışıklıklar içinde.

Hastalıkları şansları oldu... Şimdi dünya markaları peşlerinden koşuyor!

Ehlers - Danlos sendromu, vücudun kolajen üretimini engelliyor ve bu durum da cildin normalden daha çabuk bir şekilde kırışmasına yol açıyor.

Hastalıkları şansları oldu... Şimdi dünya markaları peşlerinden koşuyor!

Hastalığını umursamayan genç kadın, modellik yaparak, adeta Ehlers - Danlos sendromuna meydan okuyor.

Hastalıkları şansları oldu... Şimdi dünya markaları peşlerinden koşuyor!

Kendi gibi dünyanın güzellik algısını değiştiren model Winnie Harlow vitiligo hastalığı yüzünden oluşan cilt lekeleriyle ünlü olmuştu.

Hastalıkları şansları oldu... Şimdi dünya markaları peşlerinden koşuyor!
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