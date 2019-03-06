Henüz 21 yaşında en genç milyarder unvanını aldı... Kylie Jenner'ın dudak uçuklatan evi...

İLK EVİNİ 17 YAŞINDA ALDI

Calabasas'taki ilk evini 17 milyon dolara, 17 yaşındayken satın aldı. 5 bin 100 metrekarelik Toscana tarzı ev, 6 yatak odası ve 6 banyodan oluşuyor. Ayrıca, Hidden Hills'te üç evi var. Biri, 6 yatak odası, 7 banyodan oluşuyor. Fiyatı, yaklaşık 6 milyon dolar. Bu ev, annesi Kris Jenner ile aynı mahallede bulunuyor. Daha sonra bu evin yanındaki bir başka malikaneyi, kişisel ofisi olarak kullanmak için satın aldı. 5 bin metrekarelik, 4 yatak odalı, 4 banyolu köşk, şu an Kylie Kozmetik merkezi olarak hizmet veriyor. Aynı bölgede bir malikanesi daha var. 13 bin metrekarelik, 8 yatak odası, 11 banyolu mega-malikane, 12 milyon dolara alındı.