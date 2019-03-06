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  • Henüz 21 yaşında en genç milyarder unvanını aldı... Kylie Jenner'ın dudak uçuklatan evi...

Henüz 21 yaşında unvanını aldı... 'ın dudak uçuklatan evi...

Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan henüz 21 yaşında ama serveti dudak uçuklatıyor. Amerikan dergisi tarafından, Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan Kylie Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve güzel yıldızın dünyanın en genç milyarderi unvanını aldığı duyuruldu. Güzelliğinin yanı sıra yaşantısıyla da dikkat çeken Kylie Jenner'ın sosyal medyada da liderliği var. Jenner'ın 128 milyon takipçisi var... İşte Kylie Jenner'ın zaman geçirdiği evlerden sadece bir tanesi...

Giriş Tarihi: 06.03.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 12:39
Henüz 21 yaşında en genç milyarder unvanını aldı... Kylie Jenner'ın dudak uçuklatan evi...

Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol alan ünlü yıldız güzelliğinin yanı sıra yaşantısıyla da dikkat çekiyor. Mark Zuckerberg'i tahtından eden 'ın gerçek ismi, tıpkı annesi gibi Kristen. Tam ismiyle Kylie Kristen Jenner, 10 Ağustos 1997 yılında Los Angeles'te dünyaya geldi. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızı olan 21 yaşındaki yıldız; Kendall Jenner'ın küçük kardeşi, Kourtney, Kim, Khloe ve Rob Kardashian'ın ise üvey kardeşi. Kylie'nin ayrıca baba tarafından 4 üvey kardeşi daha var.

Henüz 21 yaşında en genç milyarder unvanını aldı... Kylie Jenner'ın dudak uçuklatan evi...
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Henüz 21 yaşında en genç milyarder unvanını aldı... Kylie Jenner'ın dudak uçuklatan evi...

EVDE EĞİTİM GÖRDÜ

Kylie ilk eğitimine Sierra Canyon Okulunda başladı. Okuldayken amigo takımının yıldızlarından biriydi, ponpon kız görevi yapıyordu. 2012 yılından eğitimine Laurel Springs Okulunda devam eden Kylie 2015 yılında lise diploması ile mezun oldu. Kardeşlerinin aksine Kylie lise son sınıfta okula gitmedi, evde eğitim gördü. Günde 3-4 saat evine özel öğretmen geliyordu.

Henüz 21 yaşında en genç milyarder unvanını aldı... Kylie Jenner'ın dudak uçuklatan evi...

ANNE DESTEĞİ

Kris Jenner, hem bir anne hem de olağanüstü bir menajer olarak kızının finansal faaliyetlerini yürütüyor, böylece ailesinin milyon dolarlık bir imparatorluk haline dönüşmesini sağlıyor. Bunun karşılığında yüzde 10 menajerlik ücreti alan Kris Jenner, finanstan halkla ilişkilere kadar çocuklarının çoğu işini yürütüyor. 'ın piyasaya sürdüğü rujun anında tükenmesi annesinin bu alanda bir iş fırsatı olduğunu görmesini sağladı.

Henüz 21 yaşında en genç milyarder unvanını aldı... Kylie Jenner'ın dudak uçuklatan evi...

İLK EVİNİ 17 YAŞINDA ALDI

Calabasas'taki ilk evini 17 milyon dolara, 17 yaşındayken satın aldı. 5 bin 100 metrekarelik Toscana tarzı ev, 6 yatak odası ve 6 banyodan oluşuyor. Ayrıca, Hidden Hills'te üç evi var. Biri, 6 yatak odası, 7 banyodan oluşuyor. Fiyatı, yaklaşık 6 milyon dolar. Bu ev, annesi Kris Jenner ile aynı mahallede bulunuyor. Daha sonra bu evin yanındaki bir başka malikaneyi, kişisel ofisi olarak kullanmak için satın aldı. 5 bin metrekarelik, 4 yatak odalı, 4 banyolu köşk, şu an Kylie Kozmetik merkezi olarak hizmet veriyor. Aynı bölgede bir malikanesi daha var. 13 bin metrekarelik, 8 yatak odası, 11 banyolu mega-malikane, 12 milyon dolara alındı.

Henüz 21 yaşında en genç milyarder unvanını aldı... Kylie Jenner'ın dudak uçuklatan evi...

OTOMOBİL TUTKUSU

Garajında ise 8 lüks araba var: Range Rover Autobiography, Ferrari 488 Spider, Ferrari 458 Italia Spider, Mercedes Maybach, Mercedes G Wagon, Rolls Royce Ghost ve bir çift Ferrari.

Henüz 21 yaşında en genç milyarder unvanını aldı... Kylie Jenner'ın dudak uçuklatan evi...

Şov dünyasında adından çokça söz ettiren 'ın 50 milyon dolar değerindeki Turks & Caicos adalarındaki muhteşem evinin fotoğrafları dudak uçuklatan cinsten...

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