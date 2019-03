Henüz 21 yaşında en genç milyarder unvanını aldı... Kylie Jenner'ın dudak uçuklatan evi...

Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol alan ünlü yıldız güzelliğinin yanı sıra yaşantısıyla da dikkat çekiyor. Mark Zuckerberg'i tahtından eden Kylie Jenner'ın gerçek ismi, tıpkı annesi gibi Kristen. Tam ismiyle Kylie Kristen Jenner, 10 Ağustos 1997 yılında Los Angeles'te dünyaya geldi. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızı olan 21 yaşındaki yıldız; Kendall Jenner'ın küçük kardeşi, Kourtney, Kim, Khloe ve Rob Kardashian'ın ise üvey kardeşi. Kylie'nin ayrıca baba tarafından 4 üvey kardeşi daha var.