Hiç bilinmeyen 12 güzellik sırrı

5.RUJU KALICILAŞTIRMAK

Rujunuzun gün boyunca kalıcı olmasını istiyorsanız, dudaklarınızı ince bir peçete ile kapatın ve peçetenin üzerinden dudaklarınıza transparan pudra sürün. Ardından rujunuzu tekrar sürün. Bu işlemi üst üste birkaç defa uygulamak kalıcılığı arttıracaktır.