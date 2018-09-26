İşte hiç bilinmeyen 12 güzellik sırrı... 1.KİRPİK UZATMA Takma kirpik olmadan kirpiklerinizi anında uzatmanız mümkün mü? Evet! Ufak pamuk parçalarını yeni rimellenmiş kirpiklerinize yerleştirin ve ardından bir kat daha rimel sürün. 2.LİMONLA MANİKÜR Tırnaklarınıza manikür yaptırmak zorunda değilsiniz. Tırnaklarınızı limonlu suda bekletin ve farkı görün. 3.SAÇ AYRIMI Saç ayrımınıza uygun renkte far uygulayarak, saçlarınızın olduğundan daha dolgun görünmesini sağlayabilirsiniz. 4.RUJ Parlak rujunuzu biraz matlaştırmak ve kalıcı olmasını sağlamak için kullanmadan önce ucuna az miktarda kapatıcı sürün. 5.RUJU KALICILAŞTIRMAK Rujunuzun gün boyunca kalıcı olmasını istiyorsanız, dudaklarınızı ince bir peçete ile kapatın ve peçetenin üzerinden dudaklarınıza transparan pudra sürün. Ardından rujunuzu tekrar sürün. Bu işlemi üst üste birkaç defa uygulamak kalıcılığı arttıracaktır. 6.MASKARA Katılaşmış veya topaklanmış maskaranızı tekrar hayata döndürmek istiyorsanız, içine bir miktar lens solüsyonu damlatın. Fakat aldığınız 3 ayı geçmişse iltihaplanmaya yol açma ihtimali olduğundan çöpe atın.