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Hiç bilinmeyen 12 sırrı

Giriş Tarihi: 26.09.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 16:18
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Hiç bilinmeyen 12 sırrı
Hiç bilinmeyen 12 güzellik sırrı

İşte hiç bilinmeyen 12 sırrı...

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Hiç bilinmeyen 12 sırrı
Hiç bilinmeyen 12 güzellik sırrı

1.KİRPİK UZATMA

Takma kirpik olmadan kirpiklerinizi anında uzatmanız mümkün mü? Evet! Ufak pamuk parçalarını yeni rimellenmiş kirpiklerinize yerleştirin ve ardından bir kat daha rimel sürün.

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Hiç bilinmeyen 12 sırrı
Hiç bilinmeyen 12 güzellik sırrı

2.LİMONLA MANİKÜR

Tırnaklarınıza manikür yaptırmak zorunda değilsiniz. Tırnaklarınızı limonlu suda bekletin ve farkı görün.

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Hiç bilinmeyen 12 sırrı
Hiç bilinmeyen 12 güzellik sırrı

3.SAÇ AYRIMI

Saç ayrımınıza uygun renkte far uygulayarak, saçlarınızın olduğundan daha dolgun görünmesini sağlayabilirsiniz.

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Hiç bilinmeyen 12 sırrı
Hiç bilinmeyen 12 güzellik sırrı

4.RUJ

Parlak rujunuzu biraz matlaştırmak ve kalıcı olmasını sağlamak için kullanmadan önce ucuna az miktarda kapatıcı sürün.

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Hiç bilinmeyen 12 sırrı
Hiç bilinmeyen 12 güzellik sırrı

5.RUJU KALICILAŞTIRMAK

Rujunuzun gün boyunca kalıcı olmasını istiyorsanız, dudaklarınızı ince bir peçete ile kapatın ve peçetenin üzerinden dudaklarınıza transparan pudra sürün. Ardından rujunuzu tekrar sürün. Bu işlemi üst üste birkaç defa uygulamak kalıcılığı arttıracaktır.

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Hiç bilinmeyen 12 sırrı
Hiç bilinmeyen 12 güzellik sırrı

6.MASKARA

Katılaşmış veya topaklanmış maskaranızı tekrar hayata döndürmek istiyorsanız, içine bir miktar lens solüsyonu damlatın. Fakat aldığınız 3 ayı geçmişse iltihaplanmaya yol açma ihtimali olduğundan çöpe atın.

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