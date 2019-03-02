Hollywood yıldızlarının iğrenç olduğu kadar tuhaf güzellik sırları!

Güzellikleriyle büyüleyen yıldızların bu uğurda yaptıkları iğrenç ve bir o kadar korkunç güzellik sırlarını öğrenmeye hazır olun... İşte ünlü yıldızların birbirinden tuhaf ve bir o kadar da iğrenç güzellik yöntemleri... DUDAKLARI KALINLAŞSIN DİYE... Bugüne kadar güzellik uğruna birçok sıradışı yöntem deneyen Gwyneth Patrow, en sonunda dudakları dolgunlaşsın diye arı saldırısına da razı oldu! Paltrow dudaklarının daha dolgun ve kırışıksız görünmesi için arı iğnesinden medet umdu. New York Times'ın haberine göre 43 yaşındaki yıldız, dudaklarını doktor kontrolünde arılara sokturdu. Bu acılı güzellik saldırısı sonucunda basının sorularını yanıtlayan Paltrow 'Açıkçası deney faresi gibiyim. Ne yenilik varsa denemek istiyorum. Her türlü yönteme açığım. En son arılar tarafından sokuldum. Bu bin yıllık bir terapi ve adı da apiterapi' diye konuştu. ONLARIN DİYET LİSTESİ DE DUDAK UÇUKLATICI Sandra Bullock Güzel oyuncu şişkin göz altları için hemoroid kremi kullanıyor..