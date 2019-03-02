Hollywood yıldızlarının iğrenç olduğu kadar tuhaf güzellik sırları!

ONLARIN DİYET LİSTESİ DE DUDAK UÇUKLATICI



Gösteri dünyasının pek çok ünlü kadınının böyle ilginç beslenme reçeteleri var.. Ve bunlar genellikle de forma girmek ya da bunu korumak üzerine kurulu. Ünlü kadınların bazıları da ciltlerinin güzelliğini korumak için kan donduran yöntemlere başvuruyor. İşte ünlülerin dudak uçuklatan formda kalma ve güzellik sırlarından bazıları...