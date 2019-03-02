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  • Hollywood yıldızlarının iğrenç olduğu kadar tuhaf güzellik sırları!

yıldızlarının iğrenç olduğu kadar tuhaf güzellik sırları!

Güzellikleriyle büyüleyen yıldızların bu uğurda yaptıkları iğrenç ve bir o kadar korkunç güzellik sırlarını öğrenmeye hazır olun...

Giriş Tarihi: 02.03.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 12:55
Hollywood yıldızlarının iğrenç olduğu kadar tuhaf güzellik sırları!

İşte ünlü yıldızların birbirinden tuhaf ve bir o kadar da iğrenç güzellik yöntemleri...

Hollywood yıldızlarının iğrenç olduğu kadar tuhaf güzellik sırları!

DUDAKLARI KALINLAŞSIN DİYE...

Dünyadaki tüm kadınlar kadar şanslı değil elbette. Ünlüler bile... ! Yani hepsinin onunki kadar kalın dudakları yok. Bunlardan biri de beyaz perdenin ünlü yıldızlarından biri. O dudakları dolgunlaşsın kelimenin tam anlamıyla kan donduran bir yöntem denedi!

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Hollywood yıldızlarının iğrenç olduğu kadar tuhaf güzellik sırları!

Bugüne kadar güzellik uğruna birçok sıradışı yöntem deneyen Gwyneth Patrow, en sonunda dudakları dolgunlaşsın diye arı saldırısına da razı oldu! Paltrow dudaklarının daha dolgun ve kırışıksız görünmesi için arı iğnesinden medet umdu. New York Times'ın haberine göre 43 yaşındaki yıldız, dudaklarını doktor kontrolünde arılara sokturdu.

Hollywood yıldızlarının iğrenç olduğu kadar tuhaf güzellik sırları!

Bu acılı güzellik saldırısı sonucunda basının sorularını yanıtlayan Paltrow "Açıkçası deney faresi gibiyim. Ne yenilik varsa denemek istiyorum. Her türlü yönteme açığım. En son arılar tarafından sokuldum. Bu bin yıllık bir terapi ve adı da apiterapi" diye konuştu.

Hollywood yıldızlarının iğrenç olduğu kadar tuhaf güzellik sırları!

ONLARIN DİYET LİSTESİ DE DUDAK UÇUKLATICI

Gösteri dünyasının pek çok ünlü kadınının böyle ilginç beslenme reçeteleri var.. Ve bunlar genellikle de forma girmek ya da bunu korumak üzerine kurulu. Ünlü kadınların bazıları da ciltlerinin güzelliğini korumak için kan donduran yöntemlere başvuruyor. İşte ünlülerin dudak uçuklatan formda kalma ve güzellik sırlarından bazıları...

Hollywood yıldızlarının iğrenç olduğu kadar tuhaf güzellik sırları!

Sandra Bullock
Sandra Bullock'un cilt bakım sırrı yeni duyduğumuz bir şey olmasa da yine de oldukça sıradışı.

Hollywood yıldızlarının iğrenç olduğu kadar tuhaf güzellik sırları!

Güzel oyuncu şişkin göz altları için hemoroid kremi kullanıyor..

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