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  • Hollywood'un çirkin kızıydı... Ödül törenine damga vurdu!

'un çirkin kızıydı... Ödül törenine damga vurdu!

Ekranın 'en çirkin' yıldızı kırmızı halıda böyle boy gösterdi... 'da ödül sezonu tüm hızıyla devam ederken yıldızlar 24. Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri (Critics Choice Awards) töreninde şıklık yarışına tutuştular... adlı diziyle şöhreti yakalayan 'da bu ünlüler arasındaydı...

Giriş Tarihi: 15.01.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 12:00
Hollywood'un çirkin kızıydı... Ödül törenine damga vurdu!

Yılın iddialı yapımlarına imza atanlar Los Angeles'te buluştu. 24. Critics Choice Awards töreninden önce kırmızı halıda da renkli anlar yaşandı. İşte gecede şıklık yarışına giren ünlüler...

Hollywood'un çirkin kızıydı... Ödül törenine damga vurdu!

Charlize Theron

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Hollywood'un çirkin kızıydı... Ödül törenine damga vurdu!

Charlize Theron

Hollywood'un çirkin kızıydı... Ödül törenine damga vurdu!

Laura Harrier

Hollywood'un çirkin kızıydı... Ödül törenine damga vurdu!

Laura Harrier

Hollywood'un çirkin kızıydı... Ödül törenine damga vurdu!

Nicole Kidman

Hollywood'un çirkin kızıydı... Ödül törenine damga vurdu!

Nicole Kidman

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