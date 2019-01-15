Hollywood'un çirkin kızıydı... Ödül törenine damga vurdu!
Hollywood'un çirkin kızıydı... Ödül törenine damga vurdu!
Ekranın 'en çirkin' yıldızı kırmızı halıda böyle boy gösterdi... Hollywood'da ödül sezonu tüm hızıyla devam ederken yıldızlar 24. Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri (Critics Choice Awards) töreninde şıklık yarışına tutuştular...Çirkin Betty adlı diziyle şöhreti yakalayan America Ferrera'da bu ünlüler arasındaydı...
Giriş Tarihi: 15.01.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 12:00