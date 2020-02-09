İngiliz erkeklerin saç stili Türk berberlerden

Doğrusu Türk berberlerin İngiltere'deki yükselişi konusu her bakımdan ilgi çekici görünüyordu. Belli ki İngiltere'de keşfedilen 'yeni ve farklı' bir şeyler söz konusuydu. Peki ama bunlar neydi? Bunun cevabını aramak için hızlıca yolu İngiltere'ye düşmüş eli makas tutan isimlerin arayışına çıktık. İngiltere'deki Türk erkek kuaförleri sosyal medyada epey etkinler. Facebook'ta yaşadıkları şehirlere göre açtıkları ortak grupları var fakat esas potansiyel müşterileri ile etkileşim kurdukları sosyal mecra Instagram. Bazılarının takipçi sayısı ise hiç de azımsanacak gibi değil...