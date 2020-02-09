İngiliz erkeklerin saç stili Türk berberlerden

İNGİLİZLERİN HİZMETİ ZAYIF
Türk berberlerin etkinliği başkentin sınırlarını çoktan aşmış bile. Birmingham, Bournemouth, Watford, Crowthorne, Londra haricinde Türk berber dükkanlarına rastlayabileceğimiz yerlerin başında geliyor. Buralarda dükkan sahibi olan bazı isimlerle İngiltere'de Türk makasının yükselişi öyküsünü konuştuk. Birmingham'daki Turkish Barbers Club'ın sahibi Cemil Maman o isimlerden biri. 35 yaşındaki Maman, 15 yıldır İngiltere'de yaşıyor ve 21 yıldır berberlik yaptığını söylüyor. Kendisine ait ilk şubesini ise 2010 yılında açıp 2012'den itibaren de kurumsallaşmaya girişmiş.