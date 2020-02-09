Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İngiliz erkeklerin saç stili Türk berberlerden

'de geçen yıl açılan 675 berberin önemli bir çoğunluğu Türk berberi. Öyle ki İngilizler usturuyla tıraş yapılan, sıcak havlu kullanılan Türk dükkanlarının önünde kuyruk oluşturuyor. Biz de İngiltere'de makas sallayan Türklerle bu yükselişin öyküsünü konuştuk

MEHMET BEDİROĞLU Kadın
Giriş Tarihi: 09.02.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 08:12
İngiliz erkeklerin saç stili Türk berberlerden

'de geçen yıl açılan 675 berberin önemli bir çoğunluğu Türk berberi. Öyle ki İngilizler usturuyla tıraş yapılan, sıcak havlu kullanılan Türk dükkanlarının önünde kuyruk oluşturuyor. Biz de İngiltere'de makas sallayan Türklerle bu yükselişin öyküsünü konuştuk

İngiliz erkeklerin saç stili Türk berberlerden

Türkiye'de erkekler için berbere gitmek standart bir saç-sakal tıraşının çok ötesinde anlamlar ifade eder. O küçük dükkanları yeri gelir küçük bir millet meclisi simülasyonu yeri gelir futbolun kıyasıya tartışıldığı ateşli bir platform, bazen de gelir emlak piyasasından son havadislerin havada uçuştuğu canlı bir odak noktası olur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngiliz erkeklerin saç stili Türk berberlerden

Kısacası sosyalleşmenin birçok boyutuyla yaşandığı mekanlardır burası. Aynı zamanda geleneksel tıraş yöntemleriyle modern stillerin son yıllarda epey başarılı bir şekilde harmanlandığını da söylemek gerek... Peki, size berberlerimizin ünü ülke sınırlarının dışına taştı desek...

İngiliz erkeklerin saç stili Türk berberlerden

Bu doğrultuda geçen haftalarda 'deki The Economist dergisinde yayımlanan bir makalenin başlığı ve yazının içindeki ifadeler hayli ilgi çekiciydi. "Türk berberler İngiltere sokaklarındaki saç stillerini nasıl değiştirdi" başlığıyla yayımlanan makalede geçen yıl İngiltere'de yeni açılmış 675 dükkanının çoğunun Türk berberleri olduğu belirtiliyordu. Yine aynı yazıda Türkiye'de erkek kuaförlerinde görmeye aşina olduğumuz usturayla tıraş, sıcak havlu kullanımı, kulak kıllarını yakmak gibi ritüellerin İngiltere'de nasıl 'trend' haline geldiğinden bahsediliyordu.

İngiliz erkeklerin saç stili Türk berberlerden

Doğrusu Türk berberlerin 'deki yükselişi konusu her bakımdan ilgi çekici görünüyordu. Belli ki İngiltere'de keşfedilen 'yeni ve farklı' bir şeyler söz konusuydu. Peki ama bunlar neydi? Bunun cevabını aramak için hızlıca yolu İngiltere'ye düşmüş eli makas tutan isimlerin arayışına çıktık. İngiltere'deki Türk erkek kuaförleri sosyal medyada epey etkinler. Facebook'ta yaşadıkları şehirlere göre açtıkları ortak grupları var fakat esas potansiyel müşterileri ile etkileşim kurdukları sosyal mecra Instagram. Bazılarının takipçi sayısı ise hiç de azımsanacak gibi değil...

İngiliz erkeklerin saç stili Türk berberlerden

İNGİLİZLERİN HİZMETİ ZAYIF

Türk berberlerin etkinliği başkentin sınırlarını çoktan aşmış bile. Birmingham, Bournemouth, Watford, Crowthorne, Londra haricinde Türk dükkanlarına rastlayabileceğimiz yerlerin başında geliyor. Buralarda dükkan sahibi olan bazı isimlerle 'de Türk makasının yükselişi öyküsünü konuştuk. Birmingham'daki Turkish Barbers Club'ın sahibi Cemil Maman o isimlerden biri. 35 yaşındaki Maman, 15 yıldır İngiltere'de yaşıyor ve 21 yıldır berberlik yaptığını söylüyor. Kendisine ait ilk şubesini ise 2010 yılında açıp 2012'den itibaren de kurumsallaşmaya girişmiş.

İngiliz erkeklerin saç stili Türk berberlerden

Halihazırda Birmingham'da yedi şubeleri var ve Maman bazılarında sekiz bazılarında 20 kişiye kadar ekiplerin çalıştığını söylüyor. Bulundukları şehir Birmingham'da çekilen BBC'nin popüler dizisi Peaky Blinders'taki saç stillerinin kendilerine olan ilgiyi artırdığını söyleyen Cemal Maman "Dizinin ilk çıktığı zamanlar Peaky tıraşına çok talep vardı.

BİZE ULAŞIN