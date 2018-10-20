Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız 10 yıldızın güzellik sırları...

İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız 10 yıldızın güzellik sırları...

Giriş Tarihi: 20.10.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 17:48
İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız 10 yıldızın güzellik sırları...

Julianne Moore (56)

100 yaşına da gelse yine de genç gözükeceğine dair esprilere konu olan güzel aktris hayatında botoks yaptırmadığını iddia edenlerden.

İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız 10 yıldızın güzellik sırları...

Moore, en büyük gençlik sırrının güneşten korunmak ve cildini derinlemesine temizlemek olduğunu söylüyor, vücudunu özel yağlarla nemlendiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız 10 yıldızın güzellik sırları...

Başka özel formülü var mıdır bilenmez ama görünen o ki Julianne Moore genleri sağlam güzellerden...

İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız 10 yıldızın güzellik sırları...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız 10 yıldızın güzellik sırları...

Sandra Bullock (52)

Cildi hâlâ 30'larında gösteriyor ama o da 50 yaşını devirmiş kadınlardan.

İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız 10 yıldızın güzellik sırları...

Sandra Bullock'un gün boyu güzellik salonlarında bakım yaptırdığını sanmayın, 8 dakikadan ibaret olan klasik bir güzellik rutini olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

İşte 50 yaşın üzerinde olduğuna inanamayacağınız 10 yıldızın güzellik sırları...

Sandra Bullock bol bol elma yiyor.

BİZE ULAŞIN