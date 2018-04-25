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İşte ünlülerin sırları...

Giriş Tarihi: 25.04.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 16:07
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İşte ünlülerin sırları...
İşte ünlülerin sırları...

OLİVİA WİLDE - "NEMLENDİRİCİMİ BUZDOLABINDA TUTUYORUM"

Yüzümü yıkama ve nemlendirme konusunda oldukça iyiyim. Genellikle gül içerikli ürünler kullanmayı seviyorum. Bir güzellik uzmanı tavsiye etmişti; nemlendiricimi buzdolabında saklıyorum ve yoğun neme ihtiyacım olan zamanlarda kalın bir tabaka halinde yüzüme sürüp bekletiyorum. Soğuk şok etkisi yapıyor, kan dolaşımını artırıyor. Cildim nemlendiriciyi tamamen emdiğinde de çok iyi hissettiriyor. Fakat göz kremi kullanma konusunda çok iyi değilim. Gözlerim yorgun ve şişkin olduğunda soğuk çay poşetleriyle kompres yapıyorum. Kafein iyi geliyor. Annem çocukken hep korumasız güneşe çıkmamamız gerektiğini söylerdi. "Güneşten korun, nemlendirici kullan, cildine iyi bak" derdi. Böylece, çok genç yaştan itibaren cildime bakmam için teşvik etti beni. Yaş aldıkça bakımlarımı da yoğunlaştırıyorum. Bunun yanında su içmeye ve iyi uyumaya özen gösteriyorum.

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İşte ünlülerin sırları...
İşte ünlülerin sırları...

GİGİ HADİD - "SİVİLCEMİ DİŞ MACUNUYLA KURUTURUM"

Güzellik, cildinizin nefes almasına ve iyileşmesine izin vermekle ilgili bana göre. O yüzden günlük hayatımda 'yok gibi' makyaj yapmayı severim. Temiz cilt, pürüzsüz dudaklar, güzel saçlar, hepsi bu! Cildimin nefes olması için düzenli peeling yapıyorum; bu kan dolaşımı sağlıyor; cildim temiz ve yumuşacık oluyor. Dudaklarım için de kese yapıyorum, bu kurumuş ölü deriyi daha iyi atmayı sağlıyor. Atkuyruğumu kusursuzlaştırmak için diş fırçası kullanıyorum. Saçlarımı sıkıca topladıktan sonra diş fırçasıyla tarıyorum; bu tüm pürüzleri yok ediyor. Sivilcelerim içinse annem diş macunu kullanmayı öğretti. Sivilcenin üzerine küçük bir parça diş macunu sürün ve unutun!

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İşte ünlülerin sırları...
İşte ünlülerin sırları...

SCARLETT JOHANSSON - "YÜZÜMÜ ELMA SİRKESİYLE TEMİZLİYORUM"

Cildimi yormamak ve temiz tutmak en önemli prensibim. Haftada bir arındırıcı maske yapıyorum. Güneşten korunuyorum ve bol su içiyorum. Düzenli olarak limon sıkılmış su içmeyi alışkanlık haline getirdim. Gözlerim içinse soğuk kompres iyi geliyor. Doğal bakımları çok seviyorum, mesela yüzümü temizlemek için elma sirkesi kullanıyorum. Bunu dermatoloğum da onayladı.

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İşte ünlülerin sırları...
İşte ünlülerin sırları...

CATE BLANCHETT - "NEMLENDİRİCİMİ MASAJ YAPARAK SÜRERİM"

Yıllar içinde, cildimin soluk rengiyle uzlaşmayı öğrendim. 12 yaşımdan itibaren ten rengimi daha canlı gösterecek ürünler kullanmaya başladım. Oyunculuk kariyerim boyunca bir-iki filmde de solaryum ya da otobronzanlarla daha bronz görünmeye çalıştım ama çok işe yaradığı söylenemez. Sonrasında yüksek koruma faktörleri her zaman en yakın arkadaşım oldu. Güzellik konusunda yapabileceğin tek şey, elinden gelen en iyi görünüşü bulmak ve onu korumak. Vitamin takviyesi almayı seviyorum; cildimi içeriden de destekliyorum böylece. Maske yapmak iyi geliyor cildime. Mesela uzun mesafeli uçak seyahatlerinde nem maskesi yaparım yüzüme; tabii bunun için ışıkların sönmesini bekliyorum.

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İşte ünlülerin sırları...
İşte ünlülerin sırları...

BELLA HADİD

18 yaşından beri sade görünmekten hoşlanıyorum; temiz ten, harika kaşlar! Yüzüme iyi bir bronzlaştırıcıyla renk veririyorum ve kaşlarımı düzeltiyorum. Bu benim günlük rutinim. Kirpiklerimi belirginleştirmeyi de severim ve daima kıvırıcı kullanırım. Maskara sürmediğim günlerde bile kirpiklerimi mutlaka kıvırırım.

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İşte ünlülerin sırları...
İşte ünlülerin sırları...

KENDALL JENNER - "SON GÜZELLİK KEŞFİM TEMİZLEME YAĞLARI"

Günlük hayatımda ağır makyaj yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Bu yüzden, işleri basit tutuyorum. Biraz bronz pudra, maskara ve ruj yeterli oluyor. Elmacık kemiklerime, boynuma, göz kapaklarımın üzerine bronz pudra sürüp, ruj ve maskarayla günlük makyajımı tamamlıyorum. Ruju sadece dudağımın ortasına sürüp onu parmaklarımla ve tampon hareketlerle dağıtıyorum; çok doğal sonuç veriyor. Zaman içinde yüzümü tanıdım ve bende neyin iyi göründüğünü buldum. Abartıya gerek olmadığını çok iyi biliyorum. Bir de son zamanlarda keşfim, temizleme yağları.

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İşte ünlülerin sırları...
İşte ünlülerin sırları...

CANDİCE SWANEPOEL - "YÜZ MASAJI VAZGEÇİLMEZİM"

Makyaj artisti Pat McGrath bana nasıl kontür yapacağımı ve yüzüm için doğru renkleri öğretti, ki bu şu an gerçekten harika oldu benim için. Yüzünüz için doğru renkleri ve tonları bulmak gerçekten çok önemliymiş. Bir kişiye uyan size göre olmayabilir, bu nedenle sizin yüz şeklinizi iyi tanımanız ve cilt tonunuzu bulmanız gerekiyor. O zaman çok makyaj yapmanıza da gerek kalmıyor. İyi bir nem maskesi ve yüz masajı her zaman vazgeçilmezim. Haftada bir nem maskesi ve düzenli olarak yüz masajı yaptırıyorum. Yüzüme biraz renk katmak istediğimde bu genelde ruj oluyor ama hiçbir zaman çok parlak dudakları sevmiyorum.

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