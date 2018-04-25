İşte ünlülerin sırları...

CANDİCE SWANEPOEL - "YÜZ MASAJI VAZGEÇİLMEZİM"

Makyaj artisti Pat McGrath bana nasıl kontür yapacağımı ve yüzüm için doğru renkleri öğretti, ki bu şu an gerçekten harika oldu benim için. Yüzünüz için doğru renkleri ve tonları bulmak gerçekten çok önemliymiş. Bir kişiye uyan size göre olmayabilir, bu nedenle sizin yüz şeklinizi iyi tanımanız ve cilt tonunuzu bulmanız gerekiyor. O zaman çok makyaj yapmanıza da gerek kalmıyor. İyi bir nem maskesi ve yüz masajı her zaman vazgeçilmezim. Haftada bir nem maskesi ve düzenli olarak yüz masajı yaptırıyorum. Yüzüme biraz renk katmak istediğimde bu genelde ruj oluyor ama hiçbir zaman çok parlak dudakları sevmiyorum.