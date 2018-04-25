İşte ünlülerin sırları...

KENDALL JENNER - "SON GÜZELLİK KEŞFİM TEMİZLEME YAĞLARI"
Günlük hayatımda ağır makyaj yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Bu yüzden, işleri basit tutuyorum. Biraz bronz pudra, maskara ve ruj yeterli oluyor. Elmacık kemiklerime, boynuma, göz kapaklarımın üzerine bronz pudra sürüp, ruj ve maskarayla günlük makyajımı tamamlıyorum. Ruju sadece dudağımın ortasına sürüp onu parmaklarımla ve tampon hareketlerle dağıtıyorum; çok doğal sonuç veriyor. Zaman içinde yüzümü tanıdım ve bende neyin iyi göründüğünü buldum. Abartıya gerek olmadığını çok iyi biliyorum. Bir de son zamanlarda keşfim, temizleme yağları.