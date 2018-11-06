Jarfing Trendi Nedir?

Moda dünyasında gün geçmiyor ki yeni bir trend ortaya çıkmasın. 'Layering' ya da 'Shrobing' aşina olduğumuz en son versiyonlarından. Ancak bunların arasına bir yeni üye daha katılıyor; o da 'Jarfing'... Peki bu trendin amacı nedir? Özellikle havanın serinlemesi ihtimaline karşı yanımıza aldığımız kazak ya da hırkalarımızı, boynumuza bir atkı misali bağlamamız olarak özetlenebilen bu trend, günümüzün It Girl'leri Gigi Hadid ve Alexa Chung'ın da favorilerinden. Cool bir görüntü elde etmenin garanti olduğu jarfing'i denemek için havalar da oldukça müsait.