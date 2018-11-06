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Jarfing i Nedir?

Giriş Tarihi: 06.11.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 15:51
Jarfing Trendi Nedir?

Moda dünyasında gün geçmiyor ki yeni bir ortaya çıkmasın. "Layering" ya da "Shrobing" aşina olduğumuz en son versiyonlarından. Ancak bunların arasına bir yeni üye daha katılıyor; o da "Jarfing"... Peki bu trendin amacı nedir?

Jarfing Trendi Nedir?

Özellikle havanın serinlemesi ihtimaline karşı yanımıza aldığımız kazak ya da hırkalarımızı, boynumuza bir atkı misali bağlamamız olarak özetlenebilen bu , günümüzün It Girl'leri Gigi Hadid ve Alexa Chung'ın da favorilerinden. Cool bir görüntü elde etmenin garanti olduğu jarfing'i denemek için havalar da oldukça müsait.

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Jarfing Trendi Nedir?
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Jarfing Trendi Nedir?
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