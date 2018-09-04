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Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...

Giriş Tarihi: 04.09.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 04.09.2018 15:57
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Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...
Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...

Aromaları ile yemeklere lezzet katan baharatların sağlık için de sayısız faydası bulunuyor. Şeker ve kolesterol düzenlemekten, metabolizma güçlendirmeye, kanser hücrelerinin baskılanmasından tümörün küçülmesine katkı sağlayanlara kadar birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar doğru kullanılmadığında ise sağlığı tehdit edebiliyor.

Özellikle kronik hastalıkları olanların baharatları daha dikkatli kullanması gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, zencefil, tarçın, biber, karanfil gibi günlük hayatın içindeki baharatların kullanımı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

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Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...
Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...

ZENCEFİL REGL AĞRILARINI DİNDİRİYOR, TÜMÖRÜN KÜÇÜLMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Antibakteriyel, antiviral, antienflamatuvar olarak kullanılan zencefil, çay olarak tüketildiğinde hamilelik dönemi bulantılarında kullanılabilecek en güvenilir çareye dönüşür.

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Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...
Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...

Zencefil çayı aynı zamanda uzun yolda ortaya çıkan mide bulantılarında da etkilidir. Antitümör etkisi sayesinde tedavisi zor olan kanser türlerinde doktora danışılarak tüketilen zencefil tümörün büyümesini baskılamaya yardımcı olabilir.

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Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...
Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...

Spor yapan kadınlarda kas ağrılarını ve adet dönemindeki ağrıları azalttığına dair çalışmalar bulunan zencefil solunum yolu hastalıklarında, öksürük, grip ve soğuk algınlığına birebirdir.

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Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...
Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Fakat kan basıncı ve şeker ile ilgili ilaç kullananlar için sakıncalı olabileceği unutulmamalıdır.

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Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...
Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...
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Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...
Kadınlara bol bol zencefil erkeklere ise...

TARÇIN HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Kan şekerini dengelemesiyle tanınan ve bu özelliği ile diyabetik hastalara önerilen tarçın bazı diyabet ilaçları ile etkileşime girebilir. Diyabet hastalarının tarçın kullanımı ile ilgili doktorlarına danışması önemlidir.

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