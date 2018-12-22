Kardashian-Jenner ailesinin kadınlarının serveti dudak uçuklattı!
Kardashian-Jenner ailesinin kadınlarının serveti dudak uçuklattı!
Her geçen gün servetlerine servet katan Kardashian-Jenner kardeşlerden, Kylie Jenner'ın temmuz ayında kendi servetini yapan kadınlar listesinin başında yer alarak Forbes'a kapak oluşu çokta şaşırtmadı. Nereye baksak onlar var. Bakın bu popüler ailenin fertlerinin kendilerine ait servetleri ne kadar...
Giriş Tarihi: 22.12.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 16:34