Meghan Marle, ilk resmi ziyaretini İskoçya'ya yaptığında lacivert-yeşil kareli kıyafeti tercih etti. Düşes Middleton aynı deseni 2012'de bir okul ziyaretinde giymişti.. Middleton'ın 2017'de giydiği gri çizgiliyi Markle yakın zamanda bir ziyarette giydi.. Kırmızı elbiseyi her ikisi de 2016'da katıldıkları farklı etkinliklerde tercih etti.. Middleton, 2014'te New York'taki St. Andrews Galası'na Jenny Packham tasarımı elbiseyle katıldı. Markle da aynı yıl Elton John AIDS Vakfı bağış gecesinde aynı rengi seçti.. Hem Middleton hem de Markle siyahı seviyor. Middleton 2016'da Markle ise 2015'te bir etkinlikte siyahı tercih etti.. 2015 yılında katıldıkları farklı etkinliklerde metalik renk seçimleriyle göz kamaştırdılar.. Kıyafetleri birbirine çok benzemese de dekolte tercihleriyle uyumlular.