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ile ’ın stil benzerliğİ

Giriş Tarihi: 21.03.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 15:51
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ile ’ın stil benzerliği.
Kate Middleton ile Meghan Markle’ın stil benzerliği.

Meghan Marle, ilk resmi ziyaretini İskoçya'ya yaptığında lacivert-yeşil kareli kıyafeti tercih etti. Düşes Middleton aynı deseni 2012'de bir okul ziyaretinde giymişti..

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ile ’ın stil benzerliği.
Kate Middleton ile Meghan Markle’ın stil benzerliği.

Middleton'ın 2017'de giydiği gri çizgiliyi Markle yakın zamanda bir ziyarette giydi..

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ile ’ın stil benzerliği.
Kate Middleton ile Meghan Markle’ın stil benzerliği.

Kırmızı elbiseyi her ikisi de 2016'da katıldıkları farklı etkinliklerde tercih etti..

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ile ’ın stil benzerliği.
Kate Middleton ile Meghan Markle’ın stil benzerliği.

Middleton, 2014'te New York'taki St. Andrews Galası'na Jenny Packham tasarımı elbiseyle katıldı. Markle da aynı yıl Elton John AIDS Vakfı bağış gecesinde aynı rengi seçti..

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ile ’ın stil benzerliği.
Kate Middleton ile Meghan Markle’ın stil benzerliği.

Hem Middleton hem de Markle siyahı seviyor. Middleton 2016'da Markle ise 2015'te bir etkinlikte siyahı tercih etti..

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ile ’ın stil benzerliği.
Kate Middleton ile Meghan Markle’ın stil benzerliği.

2015 yılında katıldıkları farklı etkinliklerde metalik renk seçimleriyle göz kamaştırdılar..

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ile ’ın stil benzerliği.
Kate Middleton ile Meghan Markle’ın stil benzerliği.

Kıyafetleri birbirine çok benzemese de dekolte tercihleriyle uyumlular.

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