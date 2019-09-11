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  • Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti! İşte kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali...

'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti! İşte kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali...

'nin gözde gelini 'ın eşi her girdiği ortamda ilgiyle takip ediliyor. Her zaman kibar ve giyimine dikkat eden görüntüsüyle hafızalara kazınan Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. 3 çocuk annesi Kate Middleton düşes olmadan önce birçok partiye katılıyordu.. İşte içinde çılgın bir kadın barındıran, Kate Middleton'ın kraliyet mensubu olmadan önce giydiği düşük bel jeanlerden, disko kombinine kadar uzanan unutulmaz görünümleri...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 07:57 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 08:01
Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti! İşte kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali...

'nin gözde gelini 'ın eşi her girdiği ortamda ilgiyle takip ediliyor. Her zaman kibar ve giyimine dikkat eden görüntüsüyle hafızalara kazınan Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.

Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti! İşte kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali...

3 çocuk annesi düşes olmadan önce birçok partiye katılıyordu.. İşte içinde çılgın bir kadın barındıran, Kate Middleton'ın kraliyet mensubu olmadan önce giydiği düşük bel jeanlerden, disko kombinine kadar uzanan unutulmaz görünümleri...

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Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti! İşte kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali...

Micheal ve Carole Middleton'ın kızı olarak 9 Ocak 1982 yılında İngiltere'de dünyaya gelen 'ın Philippa ve James adında 2 kardeşi vardır.

Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti! İşte kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali...

Philippa diğer adıyla Pippa düğünde kendisine eşlik etmiştir.

Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti! İşte kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali...

Anne ve babası 1987 yılında birlikte parti malzemeleri satan bir firma kurarlar.

Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti! İşte kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali...

Firma oldukça başarılı olur ve İngiltere'nin sayılı zenginleri arasına girerler.

Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti! İşte kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali...

ile tanışmaları ise aynı yurda taşınmalarıyla olur.

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