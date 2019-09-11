Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti! İşte kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali...

Kraliyet Ailesi'nin gözde gelini Prens William'ın eşi Kate Middleton her girdiği ortamda ilgiyle takip ediliyor. Her zaman kibar ve giyimine dikkat eden görüntüsüyle hafızalara kazınan Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. 3 çocuk annesi Kate Middleton düşes olmadan önce birçok partiye katılıyordu.. İşte içinde çılgın bir kadın barındıran, Kate Middleton'ın kraliyet mensubu olmadan önce giydiği düşük bel jeanlerden, disko kombinine kadar uzanan unutulmaz görünümleri...