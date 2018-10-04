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'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı

Giriş Tarihi: 04.10.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 15:09
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'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı
Kate'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyeleri sadece ülke halkının değil bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde topluyor.

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'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı
Kate'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı

Özellikle de ailenin iki gelini Cambridge Düşesi Middleton ile Sussex Düşesi Meghan Markle.

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'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı
Kate'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı

İki kardeş Prens Harry ve Prens William ile evlenen Middleton ve Markle, soylu ailelerden gelmedikleri, halktan oldukları ama buna rağmen kraliyet ailesine katıldıkları için "modern çağların masal prensesleri" olarak nitelendiriliyor.

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'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı
Kate'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı

Bu işin bir yanı. Diğer yanı ise iki gelin de sürekli birbirleriyle kıyaslanıyor.

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'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı
Kate'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı

Kıyafet tarzlarından halkla ilişkilerine kadar her açıdan bir kıyaslama söz konusu. Hatta eşleriyle aralarındaki ilişki de buna dahil.

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'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı
Kate'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı

Kraliyet ailesinin iki gelini arasındaki en son karşılaştırma ise eşlerinin alyans takıp takmaması üzerine kurulu.

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'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı
Kate'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı

Her ne kadar protokol kuralı olmasa da Prens William, hala büyük bir aşkla sevdiği bakışlarından belli olan karısı Middleton'ın hatırına bile alyans takmıyor.

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