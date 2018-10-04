Kate'in 7 yılda yapamadığını yeni gelin 4 ayda yaptı

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyeleri sadece ülke halkının değil bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde topluyor. Özellikle de ailenin iki gelini Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Sussex Düşesi Meghan Markle. İki kardeş Prens Harry ve Prens William ile evlenen Middleton ve Markle, soylu ailelerden gelmedikleri, halktan oldukları ama buna rağmen kraliyet ailesine katıldıkları için 'modern çağların masal prensesleri' olarak nitelendiriliyor. Bu işin bir yanı. Diğer yanı ise iki gelin de sürekli birbirleriyle kıyaslanıyor. Kıyafet tarzlarından halkla ilişkilerine kadar her açıdan bir kıyaslama söz konusu. Hatta eşleriyle aralarındaki ilişki de buna dahil. Kraliyet ailesinin iki gelini arasındaki en son karşılaştırma ise eşlerinin alyans takıp takmaması üzerine kurulu. Her ne kadar protokol kuralı olmasa da Prens William, hala büyük bir aşkla sevdiği bakışlarından belli olan karısı Middleton'ın hatırına bile alyans takmıyor.