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  • Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

mı? mı? İşte 'nın sır gibi ölümü...

Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Galler Prensesi , Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini yummuş, sevenlerini göz yaşına boğmuştu.

Giriş Tarihi: 27.05.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 13:25
Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

, 29 Temmuz 1981 yılında Prens Charles ile evlenerek kraliyet ailesine girdi.

Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

Düğün günündeki heyecanı ve mahcubiyeti bile, onun gelmiş geçmiş bütün soylu kadınlardan daha farklı olacağının işareti gibiydi.

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Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

Ne yazık ki bu farklılık onun sonunu getirecekti.

Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

Hayatı boyunca aşkı aramış kadın , evlendiği gün mutlu sonu yaşadığını sanırken, aslında aksine yıllar sürecek mutsuzluğa ilk adımını atmaktaydı.

Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

ile evli olması ya da ettiği sadakat yemininin Prens Charles için herhangi bir önemi yoktu.

Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

Evli bir kadın olan Camilla Parker Bowles ile olan ilişkisine devam ediyordu. Bunu öğrenen Diana, sessiz kalmayacak, kraliyet ailesinin en önem verdiği konu olan gizliliği ihlal edip tam tamına 22,8 milyonun izleyeceği o meşhur BBC röportajında her şeyi anlatacaktı:

Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

"Bu evlilikte biz üç kişiydik. Yani biraz kalabalıktı!"

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