Kaza mı? Suikast mı? İşte Lady Diana'nın sır gibi ölümü...

Evli bir kadın olan Camilla Parker Bowles ile olan ilişkisine devam ediyordu. Bunu öğrenen Diana, sessiz kalmayacak, kraliyet ailesinin en önem verdiği konu olan gizliliği ihlal edip tam tamına 22,8 milyonun izleyeceği o meşhur BBC röportajında her şeyi anlatacaktı: