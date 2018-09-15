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Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...

Giriş Tarihi: 15.09.2018 12:45 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 12:56
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Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...
Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...

Jennifer Edwards, kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatını değiştirmeye karar verdi.

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Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...
Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...

O güne dek kilosunun farkında olmadığını söyleyen Jennifer Edwards, Jennifer Edwards, şimdi emekleri sayesinde değişimiyle adeta şaşkına çeviriyor ve kilo vermek isteyenlere ilham oluyor

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Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...
Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...

New York'ta yaşayan 27 yaşındaki Jennifer Edwards, kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene (roller coaster) alınmayınca hayatını değiştirmeye karar verdi.

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Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...
Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; hız trenine alınmayana dek kilolarının farkında olmayan Edwards, "O güne dek kilomun farkında değildim.

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Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...
Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...

Kardeşlerim ve babam trene giderken, herkesin önünde benim binemeyeceğimi söylediler" dedi.

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Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...
Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...

Edwards, o gün eve geldi ve tartıya çıktı. Tartıda 116'yı gören Edwards, o gün hayatını değiştirmeye karar verdi.

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Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...
Kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatı değişti...

Edwards, kendisine kişisel bir antrenör tuttu ve diyetini elden geçirdi.

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