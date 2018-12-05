Kim der ki 50 yaşını aşkın... 4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Hollywood'un ünlü oyuncusu Nicole Kidman, yeni filmin Destroyer'daki performansıyla yine göz doldurdu. 51 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, filmde kendi kendine zarar veren, hırpalanmış bir dedektifi canlandırıyor. Erin Bell rolü hakkında konuşan Kidman, 'Karakterim, suçluların peşine düşmüşken bir yandan özel hayatında sıkıntı yaşayan, kendini hırpalayan, öfkeli biri. Kızlarımın bunu görmesini istemiyorum' dedi. Country şarkıcısı eşi Keith Urban ile evli olan Kidman'ın 10 yaşında Sunday Rose ve yedi yaşında Faith adında iki kızı bulunuyor. Kidman, şiddet içeren filmini kızlarının ancak 21 yaşını geçince izleyebileceklerini belirtti. Karyn Kusama'nın yönetmenliğini üstlendiği film ABD'de 25 Ocak'ta vizyona girerken, ülkemizde ne zaman gösterileceği henüz bilinmiyor. Nicole Kidman, eski eşi Tom Cruise ile evliyken evlat edindikleri iki çocuğu daha var.