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  • Kim der ki 50 yaşını aşkın... 4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Kim der ki 50 yaşını aşkın... 4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 05.12.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 14:37
Kim der ki 50 yaşını aşkın... 4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Hollywood'un ünlü oyuncusu , yeni filmin Destroyer'daki performansıyla yine göz doldurdu.

Kim der ki 50 yaşını aşkın... 4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

51 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, filmde kendi kendine zarar veren, hırpalanmış bir dedektifi canlandırıyor.

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Kim der ki 50 yaşını aşkın... 4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Erin Bell rolü hakkında konuşan Kidman, "Karakterim, suçluların peşine düşmüşken bir yandan özel hayatında sıkıntı yaşayan, kendini hırpalayan, öfkeli biri. Kızlarımın bunu görmesini istemiyorum" dedi.

Kim der ki 50 yaşını aşkın... 4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Country şarkıcısı eşi Keith Urban ile evli olan Kidman'ın 10 yaşında Sunday Rose ve yedi yaşında Faith adında iki kızı bulunuyor.

Kim der ki 50 yaşını aşkın... 4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Kidman, şiddet içeren filmini kızlarının ancak 21 yaşını geçince izleyebileceklerini belirtti.

Kim der ki 50 yaşını aşkın... 4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

Karyn Kusama'nın yönetmenliğini üstlendiği film ABD'de 25 Ocak'ta vizyona girerken, ülkemizde ne zaman gösterileceği henüz bilinmiyor.

Kim der ki 50 yaşını aşkın... 4 çocuk annesi Oscar'lı oyuncunun son hali dudak uçuklattı!

, eski eşi Tom Cruise ile evliyken evlat edindikleri iki çocuğu daha var.

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