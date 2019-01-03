Kim Kardashian ve Kanye West çifti bebek bekliyor!

Kim Kardashian ve Kanye West dördüncü kez bu yöntemle bebek sahibi olacak. Kim Kardashian ve Kanye West dördüncü kez bu yöntemle bebek sahibi olacak. Gösteri dünyasının en göz önünde çiftlerinden biri olan Kim Kardashian ile Kanye West dördüncü çocuklarına hazırlanıyor. Çifte yakın bir kaynağın, CNN'e yaptığı açıklamaya göre Kardashian ve West, taşıyıcı annelik yöntemiyle dördüncü bebeklerine sahip olmak için gün sayıyor. People dergisi de her ne kadar Kanye West ve Kim Kardashian bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da yine çifte yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde taşıyıcı annenin hamileliğinin sürdüğünü ve bebeğin önümüzdeki mayıs ayında dünyaya geleceğini iddia etti. Derginin ileri sürdüğüne göre, çiftin dondurduğu bir erkek embriyo taşıyıcı anneye nakledildi ve hamilelik gerçekleşti. Kim Kardashian ve Kanye West'in doğal yollarla dünyaya gelen 5 yaşında North adlı bir kızları ile Saint adında 3 yaşında bir oğulları bulunuyor. Çift, 11 aylık kızları Chicago'ya da taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olmuştu.