Kim Kardashian ve Kanye West çifti bebek bekliyor!

People dergisi de her ne kadar Kanye West ve Kim Kardashian bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da yine çifte yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde taşıyıcı annenin hamileliğinin sürdüğünü ve bebeğin önümüzdeki mayıs ayında dünyaya geleceğini iddia etti.