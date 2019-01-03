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Kim Kardashian ve çifti bebek bekliyor!

Kim Kardashian ve dördüncü kez bu yöntemle bebek sahibi olacak.

Giriş Tarihi: 03.01.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 11:22
Kim Kardashian ve Kanye West çifti bebek bekliyor!

Kim Kardashian ve dördüncü kez bu yöntemle bebek sahibi olacak.

Kim Kardashian ve Kanye West çifti bebek bekliyor!

Gösteri dünyasının en göz önünde çiftlerinden biri olan Kim Kardashian ile dördüncü çocuklarına hazırlanıyor.

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Kim Kardashian ve Kanye West çifti bebek bekliyor!

Çifte yakın bir kaynağın, CNN'e yaptığı açıklamaya göre Kardashian ve West, taşıyıcı annelik yöntemiyle dördüncü bebeklerine sahip olmak için gün sayıyor.

Kim Kardashian ve Kanye West çifti bebek bekliyor!

People dergisi de her ne kadar ve Kim Kardashian bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da yine çifte yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde taşıyıcı annenin hamileliğinin sürdüğünü ve bebeğin önümüzdeki mayıs ayında dünyaya geleceğini iddia etti.

Kim Kardashian ve Kanye West çifti bebek bekliyor!

Derginin ileri sürdüğüne göre, çiftin dondurduğu bir erkek embriyo taşıyıcı anneye nakledildi ve hamilelik gerçekleşti.

Kim Kardashian ve Kanye West çifti bebek bekliyor!

Kim Kardashian ve 'in doğal yollarla dünyaya gelen 5 yaşında North adlı bir kızları ile Saint adında 3 yaşında bir oğulları bulunuyor.

Kim Kardashian ve Kanye West çifti bebek bekliyor!

Çift, 11 aylık kızları Chicago'ya da taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olmuştu.

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