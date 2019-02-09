Kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin bu halleri şaşırtıyor!

Ödül törenlerinde, galalarda, özel günlerde saç ve makyajlarıyla ilgi odağı olan ünlülerin sokaktaki görüntüleri en az kırmızı halıdaki görüntüleri kadar dikkat çekiyor. Sokak stillerinde her zaman spor şıklığı tercih eden ünlüler görenleri şaşırtıyor. İşte ünlülerin dikkat çeken sokak görüntüleri...