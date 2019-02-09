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  • Kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin bu halleri şaşırtıyor!

halıda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin bu halleri şaşırtıyor!

Ödül törenlerinde, galalarda, özel günlerde saç ve makyajlarıyla ilgi odağı olan ünlülerin sokaktaki görüntüleri en az halıdaki görüntüleri kadar dikkat çekiyor. Sokak stillerinde her zaman spor şıklığı tercih eden ünlüler görenleri şaşırtıyor. İşte ünlülerin dikkat çeken sokak görüntüleri...

Giriş Tarihi: 09.02.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 11:28
Kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin bu halleri şaşırtıyor!

Ödül törenlerinde, galalarda, özel günlerde saç ve makyajlarıyla ilgi odağı olan ünlülerin sokaktaki görüntüleri en az halıdaki görüntüleri kadar dikkat çekiyor. Sokak stillerinde her zaman spor şıklığı tercih eden ünlüler görenleri şaşırtıyor. İşte ünlülerin dikkat çeken sokak görüntüleri...

Kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin bu halleri şaşırtıyor!

JENNIFER LOPEZ

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Kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin bu halleri şaşırtıyor!

GIGI HADID

Kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin bu halleri şaşırtıyor!

HAILEY VE JUSTIN BIEBER

Kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin bu halleri şaşırtıyor!

LUCY HALE

Kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin bu halleri şaşırtıyor!
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Kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin bu halleri şaşırtıyor!
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