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'in bu huyu yok artık dedirtiyor!

Giriş Tarihi: 22.06.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 15:16
Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor!

Kraliçe 2. Elizabeth'in bu sene 92. yaş gününü kutladı...

Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor!

Yılda iki kez doğum gününü kutluyor...

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Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor!

21 Nisan 1926'da doğan Elizabeth Alexandra Mary, doğum gününü resmi olarak Nisan'ın ikinci Cumartesi'nde kutluyor.

Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor!

Bunun nedeniyse 250 yıllık bir gelenek.

Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor!

Kasım ayında doğan Kral 2. George, kötü hava koşullarından dolayı 1748 yılında ikinci bir doğum günü geleneği başlattı.

Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor!

O günden beri Kral ve Kraliçe, doğum gününü resmi olarak Nisan'ın ikinci Cumartesi'nde halkında katıldığı bir törenle kutluyor.

Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor!

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