Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor!

Kraliçe 2. Elizabeth'in bu sene 92. yaş gününü kutladı... Yılda iki kez doğum gününü kutluyor... 21 Nisan 1926'da doğan Elizabeth Alexandra Mary, doğum gününü resmi olarak Nisan'ın ikinci Cumartesi'nde kutluyor. Bunun nedeniyse 250 yıllık bir gelenek. Kasım ayında doğan Kral 2. George, kötü hava koşullarından dolayı 1748 yılında ikinci bir doğum günü geleneği başlattı. O günden beri Kral ve Kraliçe, doğum gününü resmi olarak Nisan'ın ikinci Cumartesi'nde halkında katıldığı bir törenle kutluyor. Tahtta en uzun kalan isim...