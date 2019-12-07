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  • Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor! İşte Kraliçe Elizabeth'in bilinmeyen özellikleri...

'in bu huyu yok artık dedirtiyor! İşte Kraliçe Elizabeth'in bilinmeyen özellikleri...

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi 93 yaşında olmasına rağmen şıklığından ve bakımından ödün vermiyor. Son açıklamalara göre Kraliçe Elizabeth'in 18 ay içinde tacını oğlu ' a devredeceği söylendi. Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları şaşırtıyor. Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine birçok ayrıcalığı bulunan Kraliçe Elizabeth ile ilgili bu gerçeklere inanamayacaksınız. İşte Kraliçe Elizabeth'in hayatı hakkında merak uyandıran gerçekler...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 14:54
Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor! İşte Kraliçe Elizabeth'in bilinmeyen özellikleri...

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi 93 yaşında olmasına rağmen şıklığından ve bakımından ödün vermiyor. Son açıklamalara göre Kraliçe Elizabeth'in 18 ay içinde tacını oğlu ' a devredeceği söylendi. Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları şaşırtıyor. Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine birçok ayrıcalığı bulunan Kraliçe Elizabeth ile ilgili bu gerçeklere inanamayacaksınız. İşte Kraliçe Elizabeth'in hayatı hakkında merak uyandıran gerçekler...

Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor! İşte Kraliçe Elizabeth'in bilinmeyen özellikleri...

Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine birçok ayrıcalığı bulunan ile ilgili bu gerçeklere inanamayacaksınız. İşte Kraliçe Elizabeth'in hayatı hakkında merak uyandıran gerçekler...

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Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor! İşte Kraliçe Elizabeth'in bilinmeyen özellikleri...

21 Nisan 1926'da doğan Elizabeth Alexandra Mary, doğum gününü resmi olarak Nisan'ın ikinci Cumartesi'nde kutluyor.

Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor! İşte Kraliçe Elizabeth'in bilinmeyen özellikleri...

Bunun nedeniyse 250 yıllık bir gelenek.

Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor! İşte Kraliçe Elizabeth'in bilinmeyen özellikleri...

Kasım ayında doğan Kral 2. George, kötü hava koşullarından dolayı 1748 yılında ikinci bir doğum günü geleneği başlattı.

Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor! İşte Kraliçe Elizabeth'in bilinmeyen özellikleri...

O günden beri Kral ve Kraliçe, doğum gününü resmi olarak Nisan'ın ikinci Cumartesi'nde halkında katıldığı bir törenle kutluyor.

Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor! İşte Kraliçe Elizabeth'in bilinmeyen özellikleri...

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