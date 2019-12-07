Kraliçe Elizabeth'in bu huyu yok artık dedirtiyor! İşte Kraliçe Elizabeth'in bilinmeyen özellikleri...

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi Kraliçe Elizabeth 93 yaşında olmasına rağmen şıklığından ve bakımından ödün vermiyor. Son açıklamalara göre Kraliçe Elizabeth'in 18 ay içinde tacını oğlu Prens Charles' a devredeceği söylendi. Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları şaşırtıyor. Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine birçok ayrıcalığı bulunan Kraliçe Elizabeth ile ilgili bu gerçeklere inanamayacaksınız. İşte Kraliçe Elizabeth'in hayatı hakkında merak uyandıran gerçekler...