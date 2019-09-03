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  • Kraliçe Elizabeth'in sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in kimsenin bilmediği o sırrı

'in sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe 'in kimsenin bilmediği o sırrı

Kraliçesi II. 93 yaşında, ancak yine de yılda birkaç bin iş toplantısını ziyaret edip ciddi hükümet kararları alabiliyor. sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. Peki Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ne? İngiltere Kraliçesi'nin eski koruma memuru Richard Griffin'in basınla paylaştığı bir anısı İngiltere'de birçok kişinin 'II. Elizabeth'in muzipliği' efsanesine hayran kalmasına yol açtı. İşte Kraliçe'nin 30 yıldan uzun süre korumalığını yapmış Griffin'in İngiliz gazetesine anlattığı, İngiltere kamuoyunu güldüren ABD'lilerle ilgili o anı ve dünyanın Kraliçe Elizabeth'in hayatıyla ilgili merak ettiği çok özel sırlar…

Giriş Tarihi: 03.09.2019 08:56 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 09:16
Kraliçe Elizabeth'in sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in kimsenin bilmediği o sırrı

Kraliçesi II. 93 yaşında, ancak yine de yılda birkaç bin iş toplantısını ziyaret edip ciddi hükümet kararları alabiliyor. sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. Peki Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ne? İngiltere Kraliçesi'nin eski koruma memuru Richard Griffin'in basınla paylaştığı bir anısı İngiltere'de birçok kişinin 'II. Elizabeth'in muzipliği' efsanesine hayran kalmasına yol açtı. İşte Kraliçe'nin 30 yıldan uzun süre korumalığını yapmış Griffin'in İngiliz gazetesine anlattığı, İngiltere kamuoyunu güldüren ABD'lilerle ilgili o anı ve dünyanın Kraliçe Elizabeth'in hayatıyla ilgili merak ettiği çok özel sırlar…

Kraliçe Elizabeth'in sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in kimsenin bilmediği o sırrı

Kraliçesi Alexandra Mary Windsor ya da bildiğimiz adıyla ... Tam 93 yaşında ve hala ayakta, dinç. Tüm dünya onun yaşam sırlarını merak ediyor.

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Kraliçe Elizabeth'in sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in kimsenin bilmediği o sırrı

Her geçen gün 'le ilgili yeni bir bilinmeyen oraya çıkarken yeni bir olay 'nin gündemine oturdu.

Kraliçe Elizabeth'in sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in kimsenin bilmediği o sırrı

ABD'li turistlerin kraliyet mülkü bir kaleyi gezerken karşılarına çıkan II. 'e "Kraliçeyi tanır mısınız" diye sorması güldürürken, sosyal medya kullanıcıları 93 yaşındaki Kraliçe'nin espri hissi ve hazır cevaplığına övgü yağdırdı.

Kraliçe Elizabeth'in sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in kimsenin bilmediği o sırrı

Kraliçe'nin emektar koruması Griffin'in aktardığı o anı:

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde dolaşan ABD'li turistler, karşılarına çıkan tüvit kıyafetler giymiş, başörtüsü takmış ve korumasıyla dolaşan yaşlı bir hanımefendiyle ayaküstü sohbet başlattı.

Kraliçe Elizabeth'in sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in kimsenin bilmediği o sırrı

Amerikalıların "Bu civarda mı yaşıyorsunuz" sorusunu "Evet" diye yanıtlayan II. , "Kraliçe ile hiç karşılaştınız mı" sorusu üzerine kendisinin hiç karşılaşmadığını söyledikten sonra Griffin'i işaret ederek ekledi:

Kraliçe Elizabeth'in sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in kimsenin bilmediği o sırrı

"Ama bu polis bey kendisini tanıyor."

Cevaptaki espriyi anlayamayan ABD'li turistler, Kraliçe ile konuştuklarını fark etmeksizin kaleyi gezmeye devam etti.

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