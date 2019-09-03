Kraliçe Elizabeth'in sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in kimsenin bilmediği o sırrı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 93 yaşında, ancak yine de yılda birkaç bin iş toplantısını ziyaret edip ciddi hükümet kararları alabiliyor. Kraliçe Elizabeth sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. Peki Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ne? İngiltere Kraliçesi'nin eski koruma memuru Richard Griffin'in basınla paylaştığı bir anısı İngiltere'de birçok kişinin 'II. Elizabeth'in muzipliği' efsanesine hayran kalmasına yol açtı. İşte Kraliçe'nin 30 yıldan uzun süre korumalığını yapmış Griffin'in İngiliz The Times gazetesine anlattığı, İngiltere kamuoyunu güldüren ABD'lilerle ilgili o anı ve dünyanın Kraliçe Elizabeth'in hayatıyla ilgili merak ettiği çok özel sırlar…