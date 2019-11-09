Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sırları...

'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki 'in sırları...

Kraliçesi II. Elizabeth 93 yaşında, ancak yine de yılda birkaç bin iş toplantısını ziyaret edip ciddi hükümet kararları alabiliyor. Tahtta en uzun süre kalan isim olan sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. ailesinin en yaşlı üyesi olan Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları oldukça şaşırtıcı. Peki Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ne? İşte merak edenler için Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşamasının sırrı ve Kraliçe Elizabeth' in hayatına dair ilginç bilgiler...

Giriş Tarihi: 09.11.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 11:57
Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sırları...

Kraliçesi II. Elizabeth 93 yaşında, ancak yine de yılda birkaç bin iş toplantısını ziyaret edip ciddi hükümet kararları alabiliyor. Tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. ailesinin en yaşlı üyesi olan Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları oldukça şaşırtıcı. Peki Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ne? İşte merak edenler için Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşamasının sırrı ve Kraliçe Elizabeth' in hayatına dair ilginç bilgiler...

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sırları...

93 yaşında olan ve uzun süre tahtta kalan Kraliçe'nin yaşına rağmen sağlıklı görünüşü herkesin dikkatini çekmekte.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sırları...

Gıda konusuna gelindiğinde 93 yaşındaki Kraliçe'nin neyi sevip neyi sevmediği bilmek çok şaşırtıcı olmasa gerek...

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sırları...

ailesinin doktorunun açıklamasına göre, Kraliçe kahvaltıda genellikle tahıl tüketiyor .

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sırları...

Özellikle tahıl ve mısır gevreği tarzında yiyecekleri tüketiyor.

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sırları...

Kraliçe kahvaltısını saat 9'da tek başına yapıyor.

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı! İşte 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sırları...

Kraliçe kahvaltıda bazen makademya fıstığı ya da kurutulmuş kayısıyı tahıl gevreklerine ekliyor.

BİZE ULAŞIN