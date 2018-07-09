Kraliyet ailesinde kriz! Meghan'a öfke kustu

İngiltere Prensi Harry ile kısa süre önce evlenen Meghan Markle'ın ailesi ile yaşadığı sorun devam ediyor. Meghan Markle'ın kardeşi Samantha, sosyal medya hesabından Meghan'a öfke kustu. Samantha, Meghan'ı öz ailesine karşı kötü davranışlar sergilemekle suçladı ve ekledi: Sahte bir İngiliz aksanıyla konuşmaya çalışıyor. Meghan Markle ile ailesi arasındaki kriz bitmiyor. Markle'ın özellikle düğün töreni öncesi babasıyla yaşadığı sorunlara bir yenisi eklendi. Ağır eleştirilerle Meghan'a yüklenen kardeşi Samantha, Twitter hesabından yaptığı açıklamada... Prens Harry'nin Meghan'a çevresindekilere kötü davranması iznini vermemesini, bunun 'Prenses Diana'yı utandıracak bir davranış olduğunu söyledi. Samantha, Mergan'ın saygısızlık ve kibiri nedeniyle her şeyi daha karmaşık hale getiren kişi olduğu iddia etti.