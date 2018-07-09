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ailesinde kriz! 'a öfke kustu

Giriş Tarihi: 09.07.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 09:57
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ailesinde kriz! 'a öfke kustu
Kraliyet ailesinde kriz! Meghan'a öfke kustu

İngiltere Prensi Harry ile kısa süre önce evlenen Markle'ın ailesi ile yaşadığı sorun devam ediyor.

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ailesinde kriz! 'a öfke kustu
Kraliyet ailesinde kriz! Meghan'a öfke kustu

Markle'ın kardeşi Samantha, sosyal medya hesabından Meghan'a öfke kustu.

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ailesinde kriz! 'a öfke kustu
Kraliyet ailesinde kriz! Meghan'a öfke kustu

Samantha, 'ı öz ailesine karşı kötü davranışlar sergilemekle suçladı ve ekledi: Sahte bir İngiliz aksanıyla konuşmaya çalışıyor.

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ailesinde kriz! 'a öfke kustu
Kraliyet ailesinde kriz! Meghan'a öfke kustu

Markle ile ailesi arasındaki kriz bitmiyor. Markle'ın özellikle düğün töreni öncesi babasıyla yaşadığı sorunlara bir yenisi eklendi.

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ailesinde kriz! 'a öfke kustu
Kraliyet ailesinde kriz! Meghan'a öfke kustu

Ağır eleştirilerle 'a yüklenen kardeşi Samantha, Twitter hesabından yaptığı açıklamada...

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ailesinde kriz! 'a öfke kustu
Kraliyet ailesinde kriz! Meghan'a öfke kustu

Prens Harry'nin 'a çevresindekilere kötü davranması iznini vermemesini, bunun 'Prenses Diana'yı utandıracak bir davranış olduğunu söyledi.

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ailesinde kriz! 'a öfke kustu
Kraliyet ailesinde kriz! Meghan'a öfke kustu

Samantha, Mergan'ın saygısızlık ve kibiri nedeniyle her şeyi daha karmaşık hale getiren kişi olduğu iddia etti.

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