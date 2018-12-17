Kraliyet ailesinin doğal halleri!

Her ne kadar kameraların önünde çalışılmış pozlarıyla görsek de İngiliz kraliyet üyeleri de insan! İşte saraylıların, sarayın dışındaki doğal halleri... Her ne kadar kameraların önünde çalışılmış pozlarıyla görsek de İngiliz kraliyet üyeleri de insan! İşte saraylıların, sarayın dışındaki doğal halleri... Her zaman katı kurallarıyla ve mükemmele yakın görünümleriyle gündeme gelen kraliyet ailesi üyelerinin bazı fotoğrafları sıradan insanlarınkiyle neredeyse aynı. Kraliçe Elizabeth, Prens William, Prens Harry, Kate Middleton gibi her zaman göz önünde olan kraliyet üyelerinin kah şakalaşırken, kah gülerken kah sohbet ederken doğal görünümleri dikkat çekici... İşte İngiliz kraliyet ailesinin sarayın dışından yansıyan doğal halleri...