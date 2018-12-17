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ailesinin doğal halleri!

Her ne kadar kameraların önünde çalışılmış pozlarıyla görsek de İngiliz üyeleri de insan! İşte saraylıların, sarayın dışındaki doğal halleri...

Giriş Tarihi: 17.12.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 15:48
Kraliyet ailesinin doğal halleri!

Her ne kadar kameraların önünde çalışılmış pozlarıyla görsek de İngiliz üyeleri de insan! İşte saraylıların, sarayın dışındaki doğal halleri...

Kraliyet ailesinin doğal halleri!

Her zaman katı kurallarıyla ve mükemmele yakın görünümleriyle gündeme gelen ailesi üyelerinin bazı fotoğrafları sıradan insanlarınkiyle neredeyse aynı.

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Kraliyet ailesinin doğal halleri!

Kraliçe Elizabeth, Prens William, Prens Harry, Kate Middleton gibi her zaman göz önünde olan üyelerinin kah şakalaşırken, kah gülerken kah sohbet ederken doğal görünümleri dikkat çekici...

Kraliyet ailesinin doğal halleri!

İşte İngiliz ailesinin sarayın dışından yansıyan doğal halleri...

Kraliyet ailesinin doğal halleri!
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Kraliyet ailesinin doğal halleri!
Kraliyet ailesinin doğal halleri!
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