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  • Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu Prens Harry şaşkına çeviriyor! İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

’nin yaramaz çocuğu şaşkına çeviriyor! İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

yıllar boyunca ekranlarda ilgiyle izlendi. Değerli anlarını halkla paylaşmaktan çekinmedi. Hayırsever işleri ve yardımlarıyla da İngilizlerin gönlüne girmeyi başardı. Zaman zaman kendi aralarında sorunlar yaşıyorlar, isimleri skandallara karışıyor. Geçen yıl oyuncu ile evlenen geçmişte 7 büyük skandala imza attı. Mayıs ayında ilk çocuğunu kucağına alan Prens Harry, annesi 'nın ölümünden sonra zor günler geçirdi. O zamanlarda Kraliyet Ailesi'nin en yaramaz çocuğu olarak bilinen Prens Harry basınının dilinden düşmeyen hayat tarzı ve davranışlarıyla tanınıyor. İşte Prens Harry'nin geçmişte imza attığı 7 büyük skandalı...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 11:45
Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu Prens Harry şaşkına çeviriyor! İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

yıllar boyunca ekranlarda ilgiyle izlendi. Değerli anlarını halkla paylaşmaktan çekinmedi. Hayırsever işleri ve yardımlarıyla da İngilizlerin gönlüne girmeyi başardı. Zaman zaman kendi aralarında sorunlar yaşıyorlar, isimleri skandallara karışıyor. Geçen yıl oyuncu Meghan Markle ile evlenen Prens Harry geçmişte 7 büyük skandala imza attı. Mayıs ayında ilk çocuğunu kucağına alan Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümünden sonra zor günler geçirdi. O zamanlarda Kraliyet Ailesi'nin en yaramaz çocuğu olarak bilinen Prens Harry basınının dilinden düşmeyen hayat tarzı ve davranışlarıyla tanınıyor. İşte Prens Harry'nin geçmişte imza attığı 7 büyük skandalı...

Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu Prens Harry şaşkına çeviriyor! İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

Geçtiğimiz yıllarda Newsweek dergisine verdiği röportajında Harry, annesi 'nın ölümünden sonra korktuğunu, bunun da bazı tatsız davranışlarda bulunmasına sebep olduğunu kabul etmişti.

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Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu Prens Harry şaşkına çeviriyor! İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

"Yaptığım hataları düzeltmem gerekiyor" diyen Harry, bütün üzüntüsünü içinde yaşadığını ve bunun da yıllarca süren kargaşaya yol açtığını belirtmişti.

Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu Prens Harry şaşkına çeviriyor! İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

1. REHABİLİTASYON DÖNEMİ

Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu Prens Harry şaşkına çeviriyor! İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

Uyuşturucu bağımlısı olduğunu kabul eden , 17 yaşındayken rehabilitasyon merkezinde tedavi olmaya başladı.

Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu Prens Harry şaşkına çeviriyor! İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

O günlerde üst düzey bir yetkili basına yaptığı açıklamada, "2002 yazında 'nin bazı maddeleri denediğini öğrendik"dedi.

Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu Prens Harry şaşkına çeviriyor! İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

Galler Prensi rehabilitasyon deneyiminin son derece öğretici ve şaşırtıcı olduğunu söyledi.

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