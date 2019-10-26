Kraliyet Ailesi’nin yaramaz çocuğu Prens Harry şaşkına çeviriyor! İşte Prens Harry’nin 7 büyük skandalı

İngiliz Kraliyet Ailesi yıllar boyunca ekranlarda ilgiyle izlendi. Değerli anlarını halkla paylaşmaktan çekinmedi. Hayırsever işleri ve yardımlarıyla da İngilizlerin gönlüne girmeyi başardı. Zaman zaman kendi aralarında sorunlar yaşıyorlar, isimleri skandallara karışıyor. Geçen yıl oyuncu Meghan Markle ile evlenen Prens Harry geçmişte 7 büyük skandala imza attı. Mayıs ayında ilk çocuğunu kucağına alan Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümünden sonra zor günler geçirdi. O zamanlarda Kraliyet Ailesi'nin en yaramaz çocuğu olarak bilinen Prens Harry magazin basınının dilinden düşmeyen hayat tarzı ve davranışlarıyla tanınıyor. İşte Prens Harry'nin geçmişte imza attığı 7 büyük skandalı...