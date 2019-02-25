Kraliyet gelini eline kına yaktı

Arkadaşlarıyla birlikte baby shower partisi yapmak için ABD'ye giden ve 500 bin dolar harcamasıyla gündemde olan Meghan Markle şimdi de Fas ziyaretinde yaptırdığı kına ile konuşuluyor. Arkadaşlarıyla birlikte baby shower partisi yapmak için ABD'ye giden ve 500 bin dolar harcamasıyla gündemde olan Meghan Markle şimdi de Fas ziyaretinde yaptırdığı kına ile konuşuluyor. İngiliz kraliyet ailesinden Sussex dükü ve düşesi Prens Harry ile Meghan Markle'ın, üç günlük Fas ziyareti renkli görüntülere sahne oldu. 7 aylık hamile olan ABD'li eski oyuncu Markle'ın, ülkenin geleneklerinden biri olan kına yaptırdı. Düşes'in kınayı sürekli karnını tuttuğu eline sürmesi dikkat çekti. 34 yaşındaki Prens Harry'nin de, kendisinden üç yaş büyük eşi Meghan'dan gelen bir alışkanlıkla elini karnına götürerek poz vermesi, İngiliz basınında espirilerle karşılandı. İşte Meghan Markle'ın Fas ziyaretinden görüntüler...