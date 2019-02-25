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Kraliyet gelini eline kına yaktı

Arkadaşlarıyla birlikte baby shower partisi yapmak için ABD'ye giden ve 500 bin dolar harcamasıyla gündemde olan şimdi de Fas ziyaretinde yaptırdığı kına ile konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 17:25
Kraliyet gelini eline kına yaktı

Arkadaşlarıyla birlikte baby shower partisi yapmak için ABD'ye giden ve 500 bin dolar harcamasıyla gündemde olan şimdi de Fas ziyaretinde yaptırdığı kına ile konuşuluyor.

Kraliyet gelini eline kına yaktı

İngiliz kraliyet ailesinden Sussex dükü ve düşesi Prens Harry ile 'ın, üç günlük Fas ziyareti renkli görüntülere sahne oldu.

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Kraliyet gelini eline kına yaktı

7 aylık hamile olan ABD'li eski oyuncu Markle'ın, ülkenin geleneklerinden biri olan kına yaptırdı.

Kraliyet gelini eline kına yaktı

Düşes'in kınayı sürekli karnını tuttuğu eline sürmesi dikkat çekti.

Kraliyet gelini eline kına yaktı

34 yaşındaki Prens Harry'nin de, kendisinden üç yaş büyük eşi Meghan'dan gelen bir alışkanlıkla elini karnına götürerek poz vermesi, İngiliz basınında espirilerle karşılandı.

Kraliyet gelini eline kına yaktı

İşte 'ın Fas ziyaretinden görüntüler...

Kraliyet gelini eline kına yaktı
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