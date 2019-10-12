Kraliyet gelini Kate Middleton'dan beklenmedik hareket geldi! Cambridge düşesi asistanını işten çıkardı

Prens Harry ve Meghan Markle geçen yıl evlediğinden bu yana saraydaki olaylar bitmiyor. Prens William'ın eşi Kate Middleton ve Meghan Markle arasında sular durulmuyor. Gündeme düşen son bir bilgiye göre Cambridge düşesi Kate Middleton 7 yıllık asistanını işten çıkardı. Birçok kişi bu olayın saraydaki gerginliklerin sebep olduğunu ileri sürüyor. Kraliyet Ailesi her zaman ekran karşısındaki duruşunu korumaya çalışsa da saray içindeki olayların dışarı sızmasına engel olamıyor. İşte Kate Middleton'ın şaşırtan kararı ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dikkat çeken kuralları...