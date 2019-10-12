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  • Kraliyet gelini Kate Middleton'dan beklenmedik hareket geldi! Cambridge düşesi asistanını işten çıkardı

'dan beklenmedik hareket geldi! Cambridge düşesi asistanını işten çıkardı

ve geçen yıl evlediğinden bu yana saraydaki olaylar bitmiyor. 'ın eşi ve Meghan Markle arasında sular durulmuyor. Gündeme düşen son bir bilgiye göre Cambridge düşesi Kate Middleton 7 yıllık asistanını işten çıkardı. Birçok kişi bu olayın saraydaki gerginliklerin sebep olduğunu ileri sürüyor. her zaman ekran karşısındaki duruşunu korumaya çalışsa da saray içindeki olayların dışarı sızmasına engel olamıyor. İşte Kate Middleton'ın şaşırtan kararı ve 'nin dikkat çeken kuralları...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 12:05
Kraliyet gelini Kate Middleton'dan beklenmedik hareket geldi! Cambridge düşesi asistanını işten çıkardı

ve geçen yıl evlediğinden bu yana saraydaki olaylar bitmiyor. 'ın eşi ve Meghan Markle arasında sular durulmuyor. Gündeme düşen son bir bilgiye göre Cambridge düşesi Kate Middleton 7 yıllık asistanını işten çıkardı. Birçok kişi bu olayın saraydaki gerginliklerin sebep olduğunu ileri sürüyor. her zaman ekran karşısındaki duruşunu korumaya çalışsa da saray içindeki olayların dışarı sızmasına engel olamıyor. İşte Kate Middleton'ın şaşırtan kararı ve 'nin dikkat çeken kuralları...

Kraliyet gelini Kate Middleton'dan beklenmedik hareket geldi! Cambridge düşesi asistanını işten çıkardı

Ailenin gelini 'ın zor bir insan olduğu ve özellikle de çalışanlarıyla iyi geçinemediği iddiaları sık sık basına yansıyordu. Ama bu kez hiç beklenmedik bir yerden şaşırtan bir haber geldi.

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Kraliyet gelini Kate Middleton'dan beklenmedik hareket geldi! Cambridge düşesi asistanını işten çıkardı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Cambridge Düşesi , yedi yıldır kendisiyle birlikte çalışan, gittiği yerlerde yanından hiç ayrılmayan kişisel asistanı Sophie Agnew'un işine son verdi. Üstelik de bu durum 32 yaşındaki Agnew'a balayından döndükten hemen sonra bildirildi.

Kraliyet gelini Kate Middleton'dan beklenmedik hareket geldi! Cambridge düşesi asistanını işten çıkardı

Bu durumun sadece Sophie Agnew'u değil, ailesinin ve yakın arkadaşlarını da şaşkına çevirdiği de basına yansıdı. Genç kadının arkadaşlarından biri "Sophie, Kate için çok çalışıyordu. İyini çok seviyordu ve bunun için pek çok fedakarlıkta bulunmuştu" dedi.

Kraliyet gelini Kate Middleton'dan beklenmedik hareket geldi! Cambridge düşesi asistanını işten çıkardı

Genç kadının işten çıkarılmasının zamanlaması da arkadaşlarına göre ilginç. Bir sigorta şirketinin yöneticisi olan Stuart Hill ile evlenen Agnew, balayı dönüşü işten çıkarıldı.

Kraliyet gelini Kate Middleton'dan beklenmedik hareket geldi! Cambridge düşesi asistanını işten çıkardı

gibi St. Andrews Üniversitesi'nde sanat tarihi eğitimi gören Sophie Agnew, hem iç gezilerde hem de dış gezilerde Düşes'i yalnız bırakmıyordu. Sophie Agnew'un işten çıkarılma nedeni kesin olarak bilinmiyor.

Kraliyet gelini Kate Middleton'dan beklenmedik hareket geldi! Cambridge düşesi asistanını işten çıkardı

Bir görüşe göre ile arasındaki gerilim ve bunun sonucunda yaşanan ayrılığın kurbanı oldu. Bu ayrılıktan sonra personel sayısının azaltılmasına karar verildi ve Agnew da işten çıkarıldı.

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