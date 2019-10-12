Kraliyet gelini Kate Middleton'dan beklenmedik hareket geldi! Cambridge düşesi asistanını işten çıkardı

Bu durumun sadece Sophie Agnew'u değil, ailesinin ve yakın arkadaşlarını da şaşkına çevirdiği de basına yansıdı. Genç kadının arkadaşlarından biri "Sophie, Kate için çok çalışıyordu. İyini çok seviyordu ve bunun için pek çok fedakarlıkta bulunmuştu" dedi.