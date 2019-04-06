Kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti!
Kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti!
Her zaman kibar ve giyimine dikkat eden görüntüsüyle hafızalara kazınan Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. İşte içinde çılgın bir kadın barındıran, Kate Middleton'ın kraliyet mensubu olmadan önce giydiği düşük bel jeanlerden, disko kombinine kadar uzanan unutulmaz görünümleri...
Giriş Tarihi: 06.04.2019
12:16
Güncelleme Tarihi: 11.09.2019
07:57