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  • Kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti!

Kraliyet gelini 'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti!

Her zaman kibar ve giyimine dikkat eden görüntüsüyle hafızalara kazınan 'ın düşes olmadan önceki görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. İşte içinde çılgın bir kadın barındıran, Kate Middleton'ın kraliyet mensubu olmadan önce giydiği düşük bel jeanlerden, disko kombinine kadar uzanan unutulmaz görünümleri...

Giriş Tarihi: 06.04.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 07:57
Kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti!

Her zaman kibar ve giyimine dikkat eden görüntüsüyle hafızalara kazınan 'ın düşes olmadan önceki görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.

Kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti!

İşte içinde çılgın bir kadın barındıran, 'ın kraliyet mensubu olmadan önce giydiği düşük bel jeanlerden, disko kombinine kadar uzanan unutulmaz görünümleri...

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Kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti!

Micheal ve Carole Middleton'ın kızı olarak 9 Ocak 1982 yılında İngiltere'de dünyaya gelen 'ın Philippa ve James adında 2 kardeşi vardır.

Kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti!

Philippa diğer adıyla Pippa düğünde kendisine eşlik etmiştir.

Kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti!

Anne ve babası 1987 yılında birlikte parti malzemeleri satan bir firma kurarlar.

Kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti!

Firma oldukça başarılı olur ve İngiltere'nin sayılı zenginleri arasına girerler.

Kraliyet gelini Kate Middleton'ın düşes olmadan önceki hali şoke etti!

Prens William ile tanışmaları ise aynı yurda taşınmalarıyla olur.

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