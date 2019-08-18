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  • Kraliyet gelini Meghan Markle'a büyük şok! Kate Middleton'ın gerisinde kaldı

'a büyük şok! 'ın gerisinde kaldı

Geçen sene mayıs ayında Prens Harry ile evlenen oyuncu gündemden düşmüyor. Son zamanlarda Meghan Markle ile eltisi aralarının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Her zaman giyimi ve davranışlarıyla ön planda olan Kate Middleton çoğu kişi tarafından sevilerek takip ediliyor ve destekleniyor. Son yapılan araştırmalara göre İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en sevilen üyeleri belirlendi. Sussex Düşesi Meghan Markle, eltisi Kate Middleton karşısında listeye 6. sıradan girebildi. İngiliz medyası, Kraliyet Ailesi'nin altıncı en sevilen ismi olan Markle'ın, arasının açık olduğu eltisi Katte Middleton'un gerisinde yer aldığına dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 18.08.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 14:28
Kraliyet gelini Meghan Markle'a büyük şok! Kate Middleton'ın gerisinde kaldı

Geçen sene mayıs ayında Prens Harry ile evlenen oyuncu gündemden düşmüyor. Son zamanlarda Meghan Markle ile eltisi aralarının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Her zaman giyimi ve davranışlarıyla ön planda olan Kate Middleton çoğu kişi tarafından sevilerek takip ediliyor ve destekleniyor. Son yapılan araştırmalara göre İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en sevilen üyeleri belirlendi. Sussex Düşesi Meghan Markle, eltisi Kate Middleton karşısında listeye 6. sıradan girebildi. İngiliz medyası, Kraliyet Ailesi'nin altıncı en sevilen ismi olan Markle'ın, arasının açık olduğu eltisi Katte Middleton'un gerisinde yer aldığına dikkat çekti.

Kraliyet gelini Meghan Markle'a büyük şok! Kate Middleton'ın gerisinde kaldı

İngiltere'de yapılan bir anketle en çok sevilen Kraliyet Ailesi üyeleri listelendi. "Yougov" isimli araştırma şirketinin elde ettiği sonuçlara göre, Kraliçe Elizabeth, en çok sevilen Kraliyet Ailesi üyesi seçildi.

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Kraliyet gelini Meghan Markle'a büyük şok! Kate Middleton'ın gerisinde kaldı

Kraliçe'yi Prens Harry, Prens William ve ve Prens Philip takip etti.

Kraliyet gelini Meghan Markle'a büyük şok! Kate Middleton'ın gerisinde kaldı

6 Mayıs'ta oğlu Archie'yi dünyaya getiren ve "asi gelin" olarak tanınan Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi ise listeye 6. sıradan girdi.

Kraliyet gelini Meghan Markle'a büyük şok! Kate Middleton'ın gerisinde kaldı

İngiliz medyası, Kraliyet Ailesi'nin altıncı en sevilen ismi olan Markle'ın, arasının açık olduğu eltisi Katte Middleton'un gerisinde yer aldığına dikkat çekti. Haberlerde "Kate, Markle'yi gölgeledi"denildi..

Kraliyet gelini Meghan Markle'a büyük şok! Kate Middleton'ın gerisinde kaldı

MEGHAN MARKLE KİMDİR?

Kraliyet gelini Meghan Markle'a büyük şok! Kate Middleton'ın gerisinde kaldı

, Hollywood doğumlu siyahi bir anne ile beyaz bir babanın kızı olarak dünyaya gelmiştir.

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