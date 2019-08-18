Kraliyet gelini Meghan Markle'a büyük şok! Kate Middleton'ın gerisinde kaldı

Geçen sene mayıs ayında Prens Harry ile evlenen oyuncu Meghan Markle gündemden düşmüyor. Son zamanlarda Meghan Markle ile eltisi Kate Middleton aralarının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Her zaman giyimi ve davranışlarıyla ön planda olan Kate Middleton çoğu kişi tarafından sevilerek takip ediliyor ve destekleniyor. Son yapılan araştırmalara göre İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en sevilen üyeleri belirlendi. Sussex Düşesi Meghan Markle, eltisi Kate Middleton karşısında listeye 6. sıradan girebildi. İngiliz medyası, Kraliyet Ailesi'nin altıncı en sevilen ismi olan Markle'ın, arasının açık olduğu eltisi Katte Middleton'un gerisinde yer aldığına dikkat çekti.