Kraliyet gelini Meghan Markle’ın bu sırrı şaşırttı!

Meghan Markle'ın lacivert tutkusu nereden geliyor? Kraliyet üyesi olduğundan bu yana Meghan Markle'ın, kıyafet seçimlerinde lacivert rengi sıklıkla tercih ediyor. Özellikle ilk resmi turu sırasında elbiselerinin hep lacivert renk olduğu dikkat çeken Markle'ın bu tutkusu nereden geliyor? The Daily Mail'e konuşan Renk Psikolojisi Uzmanı Karen Haller şöyle diyor: 'Koyu mavi tonda ve lacivert renkler güveni, mantığı ve bilgiyi çağrıştırır.' Sorumluluk ve güven hissi veren bu rengi Markle'ın bilinçli bir seçimle kullanıp kullanmadığı ise elbette bilinmiyor. Fakat çoğu zaman lacivert rengi tercih etmesi bu durumun göstergesi olduğu söyleniyor. Peki Meghan Markle kimdir? İşte hakkında bilinmeyenler...