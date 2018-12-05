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gelini ’ın bu sırrı şaşırttı!

Giriş Tarihi: 05.12.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 10:27
Kraliyet gelini Meghan Markle’ın bu sırrı şaşırttı!

'ın lacivert tutkusu nereden geliyor?

Kraliyet gelini Meghan Markle’ın bu sırrı şaşırttı!

üyesi olduğundan bu yana 'ın, kıyafet seçimlerinde lacivert rengi sıklıkla tercih ediyor.

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Kraliyet gelini Meghan Markle’ın bu sırrı şaşırttı!

Özellikle ilk resmi turu sırasında elbiselerinin hep lacivert renk olduğu dikkat çeken Markle'ın bu tutkusu nereden geliyor?

Kraliyet gelini Meghan Markle’ın bu sırrı şaşırttı!

The Daily Mail'e konuşan Renk Psikolojisi Uzmanı Karen Haller şöyle diyor: "Koyu mavi tonda ve lacivert renkler güveni, mantığı ve bilgiyi çağrıştırır."

Kraliyet gelini Meghan Markle’ın bu sırrı şaşırttı!

Sorumluluk ve güven hissi veren bu rengi Markle'ın bilinçli bir seçimle kullanıp kullanmadığı ise elbette bilinmiyor.

Kraliyet gelini Meghan Markle’ın bu sırrı şaşırttı!

Fakat çoğu zaman lacivert rengi tercih etmesi bu durumun göstergesi olduğu söyleniyor.

Kraliyet gelini Meghan Markle’ın bu sırrı şaşırttı!

Peki Meghan Markle kimdir? İşte hakkında bilinmeyenler...

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