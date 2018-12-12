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gelini o kuralı çiğnedi!

Sürpriz bir şekilde 2018 Moda Ödülleri gecesine katılan Meghan Markle, protokolüne ait bir güzellik kuralını hiçe saydı.

Giriş Tarihi: 12.12.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 11:25
Kraliyet gelini o kuralı çiğnedi!

Moda dünyasının en önemli törenlerinden İngiliz Moda Ödülleri töreninde gelinliğinin tasarımcısı Clare Waight Keller'a ödül veren Meghan Markle, ailesi yasağını daha çiğnedi.

Kraliyet gelini o kuralı çiğnedi!

Tırnaklarına siyah oje süren Düşes, mensuplarının renkli oje yasağını hiçe saymış oldu.

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Kraliyet gelini o kuralı çiğnedi!

kurallarına göre kraliyet kadınları tırnaklarını kısa tutmak zorunda. Bunun yanı sıra kırmızı, bordo gibi ojeler yerine tırnak renginde ojeler sürebilir. Tırnakların her zaman manikürlü olması da kurallar arasında.

Kraliyet gelini o kuralı çiğnedi!

3 aylık hamile olan Meghan Markle hamilelik stiliyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Kraliyet gelini o kuralı çiğnedi!

İşte ünlülerin hamilelik stilleri ve dikkat çeken görüntüleri...

Kraliyet gelini o kuralı çiğnedi!
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Kraliyet gelini o kuralı çiğnedi!
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