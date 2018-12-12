Kraliyet gelini o kuralı çiğnedi!

Sürpriz bir şekilde 2018 Moda Ödülleri gecesine katılan Meghan Markle, kraliyet protokolüne ait bir güzellik kuralını hiçe saydı. Moda dünyasının en önemli törenlerinden İngiliz Moda Ödülleri töreninde gelinliğinin tasarımcısı Clare Waight Keller'a ödül veren Meghan Markle, kraliyet ailesi yasağını daha çiğnedi. Tırnaklarına siyah oje süren Düşes, kraliyet mensuplarının renkli oje yasağını hiçe saymış oldu. Kraliyet kurallarına göre kraliyet kadınları tırnaklarını kısa tutmak zorunda. Bunun yanı sıra kırmızı, bordo gibi ojeler yerine tırnak renginde ojeler sürebilir. Tırnakların her zaman manikürlü olması da kurallar arasında. 3 aylık hamile olan Meghan Markle hamilelik stiliyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı. İşte ünlülerin hamilelik stilleri ve dikkat çeken görüntüleri...